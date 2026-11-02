Тревожна статистика: За година в УМБАЛ - Бургас са приети 38 пострадали от тротинетки

38 души с травми на главата след инциденти с електрически тротинетки са лекувани в УМБАЛ - Бургас през 2025 година. При 13 от тях се е наложила операция, а четирима са били приети в реанимация. Това показват данни на неврохирурзите от лечебното заведение.

Особено тревожен е фактът, че 27 от пострадалите са деца и младежи под 18 години. Останалите 11 пациенти са пълнолетни, като по-голямата част от всички пострадали са мъже. Данните са представени на Националната конференция по неврохирургия от екип специалисти на УМБАЛ – Бургас и Медицинския факултет на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Според лекарите малките колела на тротинетките, нестабилността при преминаване през неравности и изправеното положение на водача увеличават риска от падане напред и директен удар в главата. Последствията могат да бъдат тежки мозъчни травми, кръвоизливи и трайни нарушения на паметта и концентрацията.

При близо 10% от пострадалите травмите са били животозастрашаващи. Сред описаните случаи е този на 12-годишно момче, изпаднало в кома след инцидент с тротинетка. След операция и лечение в реанимация детето успява да се възстанови.

Проблемът се задълбочава и в национален мащаб. До ноември 2025 г. в България са регистрирани 560 катастрофи с индивидуални електрически превозни средства, при които четирима души са загинали, а 454 са ранени. Това е увеличение с близо 19% спрямо същия период на предходната година. Неврохирурзите предупреждават, че високата скорост, липсата на защитна каска и употребата на алкохол допълнително увеличават риска от тежки наранявания.

Според цитираните от специалистите научни изследвания носенето на каска може да намали риска от тежко мозъчно увреждане с до 60 - 70%. Лекарите призовават за повече отговорност при управлението на електрически тротинетки, особено от деца, както и за по-добро обучение и безопасна инфраструктура.