БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 03:52 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Три титли и общо пет медала за България от Балканското първенство по художествена гимнастика за девойки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

На турнира участваха 90 гимнастички.

Три титли и общо пет медала за България от Балканското първенство по художествена гимнастика за девойки
Слушай новината

Българските състезателки спечелиха три титли и общо пет медала от Балканското първенство по художествена гимнастика за девойки в сръбската столица Белград.

Деа Емилова, Виктория Лилкина, Антоанета Цанкова и Сияна Алекова, които вчера станаха шампионки в отборната надпревара, днес взеха още четири отличия на финалите на отделните уреди.

Сияна Алекова триумфира на финала на лента с оценка от 24.050 точки, а Антоанета Цанкова завоюва титлата на бухалки с 25.550.

Бронзови медали взеха Деа Емилова на финала на обръч с 23.450 и Виктория Лилкина на топка с резултат 22.050 точки.

На Балканското първенство участваха 90 гимнастички от Хърватия, Гърция, Словения, Сърбия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора, България, Република Северна Македония и Турция.

Свързани статии:

България спечели отборната титла на балканското по художествена гимнастика за девойки
България спечели отборната титла на балканското по художествена гимнастика за девойки
Деа Емилова, Виктория Лилкина, Антоанета Цанкова и Сияна Алекова...
Чете се за: 01:52 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама трафиканти са убити
6
Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Други спортове

Около 300 гимнастички участваха в турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"
Около 300 гимнастички участваха в турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"
България без финал при мъжете на световното по спортна гимнастика в Джакарта България без финал при мъжете на световното по спортна гимнастика в Джакарта
Чете се за: 01:30 мин.
Да разбуниш духовете – тихият поход на Макс Верстапен Да разбуниш духовете – тихият поход на Макс Верстапен
Чете се за: 03:40 мин.
Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах
Чете се за: 01:02 мин.
Летисия Милева победи Анастасия Мишура на старта на еврошампионата по бокс за ученици в Будва Летисия Милева победи Анастасия Мишура на старта на еврошампионата по бокс за ученици в Будва
Чете се за: 01:20 мин.
Калояна Налбантова завоюва титлата на турнира по бадминтон от сериите "International Challenge" в Прага Калояна Налбантова завоюва титлата на турнира по бадминтон от сериите "International Challenge" в Прага
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР) За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
Чете се за: 03:52 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол? "При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ