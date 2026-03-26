Троян награждава Лора Христова за олимпийския медал

Общинският съвет в Троян реши да отличи биатлонистката Лора Христова за спечеления бронзов медал при жените на зимните олимпийски игри. Предложението бе прието с пълно единодушие от местните съветници.

Състезателката, родом от Троян, стигна до третото място в индивидуалната дисциплина на Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо, като впечатли с безгрешна стрелба.

Христова започва пътя си в спорта през 2013 година в клуб „Аякс“, където в продължение на десетилетие се подготвя под ръководството на Станка Комитова и Цветан Цочев. Завършва местното училище „Васил Левски“, след което продължава образованието си в Национална спортна академия Васил Левски в София. От 2020 година е част от националния отбор на България по биатлон, като има зад гърба си две световни титли в летния биатлон и множество отличия от различни първенства.

В знак на признание за успехите ѝ, Общинският съвет гласува премия в размер на 5000 евро.

Местният парламент одобри и награждаването на Станимир Беломъжев, който завоюва бронз на дълга дистанция от Световната купа по ски ориентиране в Батак. Той ще получи премия, равняваща се на една минимална работна заплата, а неговият треньор Иван Беломъжев ще бъде възнаграден с 80% от сумата.