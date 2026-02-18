Тунджа излезе от коритото си край Казанлък: Критична е ситуацията при рибарниците

Ситуацията в промишлената зона между Казанлък и Бузовград остава напрегната, след като придошлата река Тунджа преля и наводни три местни рибарника. Най-критично е положението при най-ниския водоем, където дигата вече е сериозно компрометирана.

В опит да се овладее водната стихия, по спешност е мобилизирана тежка техника от съседния бетонов възел. В момента машините работят по укрепване на насипите, за да се ограничи разливът, който вече е залял голяма част от дворовете в индустриалния район.

Освен материалните щети по стопанските обекти, сериозна тревога буди и състоянието на трафопоста в района. Водата вече е достигнала съоръжението и има опасност всеки момент токът в цялата индустриална зона да бъде спрян от съображения за безопасност.

Снимки: Иван Янев

Местните фирми следят ситуацията с безпокойствие, докато екипите на терен се състезават с времето и прииждащата река.