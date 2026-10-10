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Умишлен палеж спря движението на влакове между Ротердам и Делфт

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:52 мин.
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умишлен палеж спря движението влакове ротердам делфт
Снимка: БТА
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Заради умишлен пожар при железопътен мост в Делфсхавен не се движат влакове между централната гара в Ротердам и спирката "Делфт Кампус" в Делфт, съобщават жп операторите.

Пожарът е възникнал в 2:30 ч. през нощта като е постъпил сигнал за авария на железопътния мост, след което са открити тлеещи кабели. Вратата за достъп до техническо помещение също е била отрязана, а в него е бил запален пожар. В 8:40 ч. сутринта че пожарът в техническото помещение е потушен. Засегнатите кабели се използват за електрозахранването на контактната мрежа и за системата за безопасност на влаковете.

Според жп оператора "ПроРейл" в никакъв случай не става дума за случайно събитие, но не се знае защо е бил запален пожарът. Полицията и пожарната провеждат разследване. Говорител на полицията посочи, че се проучва дали става дума за саботаж. Все още не са извършени арести.

Заместник-министърът на транспорта Анет Бертрам смята за "много възмутителен и тревожен" факта, че в нощта от петък срещу събота е бил запален пожар покрай железопътната линия между Ротердам и Делфт.

В момента се проучва точният размер на щетите. При пожар това е сложен процес, тъй като щетите не винаги са видими веднага, а кабелите и инсталациите под повърхността също могат да бъдат повредени, съобщава "ПроРейл". Железопътният оператор очаква през деня да може да даде повече информация за продължителността на възстановителните работи и кога влаковете ще могат отново да се движат. Осигурен е алтернативен транспорт от автобуси между Делфт, Схидам и Ротердам.

Железопътната система на Нидерландия е била саботирана многократно в рамките на последните година и половина. В Деня на бюджета бяха извършени мащабни саботажи, като на десетки места върху релсите бяха поставени железни пръти и други предмети. На 24 юни 2025 г. в Амстердам беше запален пожар в близост до железопътната линия. Това се случи по време на срещата на върха на НАТО, която се проведе в Хага. Няколко електропровода бяха повредени. Поради това през целия ден нямаше движение на влакове от Утрехт и Амстердам към летище "Схипхол". Доколкото е известно, за двете акции няма задържани.

#Делфт #умишлен палеж #ротердам #спряно движение на влакове

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