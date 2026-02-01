Усложнена зимна обстановка по пътищата в Северозападна България

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Затруднена пътна обстановка в Северозападна България. Движението по околовръстния път на Монтана в посока Видин беше спряно малко преди 19:00 ч. заради аварирал тир. На мястото бързо се образува дълга колона.

Тежката машина вече е изтеглена, но движението се осъществява бавно. В цялата област има заледявания, както в населените места, така и по пътищата от републиканската пътна мрежа.

По пътя между Лом и Козлодуй в района на с. Цибър са аварирали два тира и движението в участъка се осъществява бавно в едната пътна лента.

Временно е спряно движението на Е-79 в отсечката Видин – Димово, заради катастрофа в района на Жеглица. Обходният маршрут за пътуващите е Дунавци – Арчар – Добри дол – Дреновец – Ружинци. Движението се регулира от "Пътна полиция".

Тир преминал по забранения за камиони път през вилната зона “Палековото” в Монтана, е аварирал в лентата за движение в посока Видин.

