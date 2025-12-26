БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Усман Дембеле бе обявен за шампион на Франция от L'Équipe

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

При дамите Полин Феран-Прево получава наградата за четвърти път в кариерата си.

Снимка: lequipe.fr
Слушай новината

Носителят на „Златната топка“ за 2025 г. Усман Дембеле е обявен за шампион на Франция за тази година от френското издание L'Équipe.

Както всяка година от 1946 г. насам, редакционният екип на групата избра своите шампиони с тайно гласуване. От 2012 г. трофеят се връчва както на мъже, така и на жени спортисти всяка година. От 2023-а насам се отличават и параатлети.

Леон Маршан, победителят от 2024 г. след невероятните четири олимпийски златни отличия, този път завърши на второ място. Плувецът, който тази година спечели две нови световни титли (200 метра съчетано, със световен рекорд, и 400 метра съчетано), бе изпреварен от Усман Дембеле, който попълва колекцията си от трофеи след спечелването на „Златната топка“ и Шампионската лига с ПСЖ. Носителят на „Венде Глоуб“ Чарли Дален, който се бори с рака, допълва Топ 3.

Класация:
1. Усман Дембеле (футбол), 803 точки
2. Леон Маршан (плуване), 661 точки
3. Чарли Далин (ветроходство), 380 точки
4. Джими Гресие (лека атлетика), 369 точки
5. Максим Гросе (плуване), 232 точки

В Топ 10 попадат още рали пилотът Себастиен Ожие и футболистът Дезире Дуе.

Втора през миналата година, Полин Френа-Прево се придвижва с едно място нагоре и оглавява класацията при дамите. Победителката в Тур дьо Франс грабна наградата за четвърти път в кариерата си, след 2014, 2015 и 2020 г. Тя завършва с голяма преднин пред Луис Боасон - полуфиналистката от Ролан Гарос 2025, която започна турнира от 361-во място в света, и Перин Лафон, която спечели шестата си световна титла по ски свободен стил.

Класация:
1. Полин Феран-Прево (колоездене), 1174 точки
2. Луис Боасон (тенис), 442 точки
3. Перин Лафон (ски свободен стил), 363 точки
4. Джулия Симон (биатлон), 236 точки
5. Лу Жанмоно (биатлон), 229 точки

В класацията на параспортистите и този път първото място е за Александър Леоте, който вече е победител в първите две издания. Колелоездачът си осигури пет световни титли тази година (три на писта, две на шосе). Орели Обер е номер 1 за първи път след спечелването на титлата на еропейското първенство по боча, една година след златото на Параолимпийските игри в Париж.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски футбол

Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Чете се за: 01:35 мин.
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ