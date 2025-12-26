Усман Дембеле бе обявен за шампион на Франция от L'Équipe

Носителят на „Златната топка“ за 2025 г. Усман Дембеле е обявен за шампион на Франция за тази година от френското издание L'Équipe.

Както всяка година от 1946 г. насам, редакционният екип на групата избра своите шампиони с тайно гласуване. От 2012 г. трофеят се връчва както на мъже, така и на жени спортисти всяка година. От 2023-а насам се отличават и параатлети.

Леон Маршан, победителят от 2024 г. след невероятните четири олимпийски златни отличия, този път завърши на второ място. Плувецът, който тази година спечели две нови световни титли (200 метра съчетано, със световен рекорд, и 400 метра съчетано), бе изпреварен от Усман Дембеле, който попълва колекцията си от трофеи след спечелването на „Златната топка“ и Шампионската лига с ПСЖ. Носителят на „Венде Глоуб“ Чарли Дален, който се бори с рака, допълва Топ 3.

Класация:

1. Усман Дембеле (футбол), 803 точки

2. Леон Маршан (плуване), 661 точки

3. Чарли Далин (ветроходство), 380 точки

4. Джими Гресие (лека атлетика), 369 точки

5. Максим Гросе (плуване), 232 точки

В Топ 10 попадат още рали пилотът Себастиен Ожие и футболистът Дезире Дуе.



Втора през миналата година, Полин Френа-Прево се придвижва с едно място нагоре и оглавява класацията при дамите. Победителката в Тур дьо Франс грабна наградата за четвърти път в кариерата си, след 2014, 2015 и 2020 г. Тя завършва с голяма преднин пред Луис Боасон - полуфиналистката от Ролан Гарос 2025, която започна турнира от 361-во място в света, и Перин Лафон, която спечели шестата си световна титла по ски свободен стил.

Класация:

1. Полин Феран-Прево (колоездене), 1174 точки

2. Луис Боасон (тенис), 442 точки

3. Перин Лафон (ски свободен стил), 363 точки

4. Джулия Симон (биатлон), 236 точки

5. Лу Жанмоно (биатлон), 229 точки





В класацията на параспортистите и този път първото място е за Александър Леоте, който вече е победител в първите две издания. Колелоездачът си осигури пет световни титли тази година (три на писта, две на шосе). Орели Обер е номер 1 за първи път след спечелването на титлата на еропейското първенство по боча, една година след златото на Параолимпийските игри в Париж.