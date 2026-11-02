Утре ще бъде неучебен ден във Варна

Утрешният ден (3 ноември) ще бъде неучебен за всички училища на територията на община Варна. През последните часове МОН е в постоянен контакт с местната власт, като е преценено, че това решение ще създаде най-малко затруднения за жителите на града с оглед очакваното усложняване на метеорологичната обстановка.

Информацията за решението на местната власт е постъпила в МОН след 17:30 ч. Постъпващите през последните часове сигнали от Варна показват, че съществува риск не всички ученици, родители и учители да бъдат своевременно уведомени за промяната в организацията на учебния процес. По тази причина е преценено денят да бъде изцяло неучебен.