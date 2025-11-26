БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 00:47 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

В дербито на отличниците: Арсенал и Байерн се изправят един срещу друг на „Емиратс"

Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
След поражението от Байерн М в миналия кръг, Пари Сен Жермен приема Тотнъм на "Парк де Пренс" в търсене на четвъртата си победа. 

С девет мача днес ще бъде сложен край на петия кръг от основната фаза в турнира Шампионска лига.

Няколко интригуващи сблъсъка приковават вниманието, като един от тях противопоставя два от най-силно играещите отбора от началото на сезона – Арсенал и Байерн Мюнхен, които са и съответно втори и първи в класирането.

Мачът на „Емиратс“ е с начален час 22:00 българско време. „Артилеристите“ са лидери във Висшата лига след изиграването на първите 12 кръга от шампионата. Момчетата на Микел Артета имат шест точки аванс пред втория Челси, като през уикенда отнесоха градския съперник Тотнъм с 4:1 в дербито на Северен Лондон.

До момента в Шампионска лига „топчиите“ са безгрешни – четири победи в четири мача, при впечатляваща голова разлика от 11:0 след успехи над Атлетик Билбао, Олимпиакос, Атлетико Мадрид и Славия Прага.

Байерн на Венсан Компани също стартира с 4 от 4 в „турнира на богатите“. Баварската машина е със същата голова разлика с Арсенал, но техният баланс е 14:3. От тези четири победи прави впечатление успехът над настоящия европейски клубен шампион Пари Сен Жермен с 2:1, и то на „Парк де Пренс“.

Баварците обаче ще бъдат без един от най-добрите си играчи от началото на сезона – дошлият през лятото Луис Диас, който вкара и двата гола в Париж, преди да бъде изгонен за грубо влизане в краката на Футболист номер 1 на Африка за 2025 Ашраф Хакими. Байерн беше в серия от 16 поредни успеха във всички турнири, преди да отърве загубата при равенството 2:2 с Унион Берлин в Бундеслигата.

В миналия кръг тимът направи генерална репетиция за гостуването на Арсенал с разгромно 6:2 над Фрайбург. В друг любопитен сблъсък, ПСЖ е домакин на Тотнъм в повторение на финала за Суперкупата на Европа, където парижани спечелиха драматично след изпълнение на дузпи. Европейските шампиони са пети в таблицата с девет от 12 възможни точки, като единственото им поражение дойде от Байерн. Тотнъм на Томас Франк беше разбит от Арсенал в неделя вечер и трябва бързо-бързо да забрави разочарованието от загубата.

До момента „шпорите“ са с две победи и две равенства. В други интересна среща, Атлетико Мадрид на Диего Симеоне приема Интер, който през уикенда загуби от Милан в градското дерби. Рекордьорът по отличия Реал Мадрид гостува на Олимпиакос, а Ливърпул на Арне Слот е притиснат до стената от слабата си форма напоследък и ще търси три точки срещу ПСВ Айндховен на „Анфийлд“.

На „Парк де Пренс“ европейските шампиони ще се опитат да затвърдят мястото си в челната осмица на състезанието, като същевременно оставят зад гърба си поражението си от Байерн Мюнхен в четвъртия кръг.

Завръщайки се в състава, Усман Дембеле се надява да помогне на ПСЖ да спечели домакинството си.

Пълна програма за мачовете в Шампионска лига в сряда:

19:45 ч.:

Пафос – Монако

Копенхаген – Кайрат Алмати

22:00 ч.:

Олимпиакос – Реал Мадрид

Спортинг Лисабон – Брюж

Айнтрахт Франкфурт – Аталанта

Ливърпул – ПСВ Айндховен

Атлетико Мадрид – Интер

Арсенал – Байерн Мюнхен

Пари Сен Жермен – Тотнъм

Наполи почете паметта на Диего Марадона
Наполи почете паметта на Диего Марадона
Борусия Дортмунд с категоричното 4:0 срещу Виляреал, Ювентус се добра до 3:2 срещу Бодьо/Глимт Борусия Дортмунд с категоричното 4:0 срещу Виляреал, Ювентус се добра до 3:2 срещу Бодьо/Глимт
Чете се за: 02:20 мин.
Челси разгроми десетима от Барселона на "Стамфорд Бридж" Челси разгроми десетима от Барселона на "Стамфорд Бридж"
Чете се за: 02:07 мин.
С два точни удара Байер Леверкузен отбеляза два гола и спечели гостуването си на Манчестър Сити С два точни удара Байер Леверкузен отбеляза два гола и спечели гостуването си на Манчестър Сити
Чете се за: 01:05 мин.
Юнион Сен Жилоа спечели гостуването си на Галатасарай с гол на Промис Дейвид Юнион Сен Жилоа спечели гостуването си на Галатасарай с гол на Промис Дейвид
Чете се за: 01:20 мин.
Бенфика спечели първи точки в Шампионска лига като гост на последния Аякс Бенфика спечели първи точки в Шампионска лига като гост на последния Аякс
Чете се за: 01:07 мин.

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие" Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие 18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Чете се за: 00:37 мин.
По света
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Задържаха 28-годишен рецидивист, укривал се от затворническа...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
