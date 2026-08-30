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В стабилно състояние е пострадалият състезател при инцидента в река Дунав при Лом

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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В стабилно състояние е пострадалият състезател при инцидента в река Дунав при Лом
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Пострадалият при днешния инцидент по време на състезание по водомоторен спорт в река Дунав при Лом Павлин Димитров е в стабилно състояние, но с тежка фрактура на лицевите кости, каза в съобщение до медиите управителят на Многопрофилната болница за активно лечение „Свети Николай Чудотворец“ в Лом д-р Георги Савков.

"Димитров е постъпил в Отделението по интензивно лечение в безсъзнание и с кръвоизливи по лицето. Веднага са започнали реанимационни мероприятия, преливане на кръв и пострадалият е бил интубиран. Направени са изследвания, които са установили, че няма поражения по мозъка и няма наранявания на други части по тялото, освен по главата", посочи д-р Савков.

Според него пълно възстановяване на пациента е възможно и болницата в Лом може да проведе нужното лечение.

Инцидентът е станал по време на гонка със скутери в клас Т550, като са се сблъскали многократният републикански шампион Павлин Димитров (35 г.) и местният състезател Иво Йорданов от Лом. Според очевидци лодката на Павлин Димитров се е завъртяла, а движещият се зад него Йорданов го е ударил със своята лодка, при което тя е излетяла във въздуха и след преобръщане е паднала във водата. Състезанието веднага е било прекъснато, като са влезли медицински лодки и пострадалият Димитров е бил изваден от водата с видима тежка травма на главата. След инцидента състезанието е било прекратено, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

Павлин Димитров е сред опитните български състезатели по водомоторен спорт, той е печелил републикански титли в различни класове. В момента се състезава за клуб „Дунав“ – Тутракан, информираха организаторите на състезанието от Българската федерация по водомоторни спортове.

#Павлин Димитров #пострадал #Лом #скутери #инцидент

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