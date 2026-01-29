Варненци протестираха заради пожар в конна база

Жители на Варна протестираха днес пред сградата на общината. Гневът им е провокиран от пожара, който изпепели историческия комплекс “Фанагория” в квартал “Аспарухово”. В пламъците загинаха седем коня.

Някои от демонстрантите се усъмниха, че пожарът е бил провокиран умишлено. Хората са разтревожени, че на мястото може да бъдат построени увеселителни съоръжения, тъй като земята под “Фанагория” е била със статут на атракцион.

"На терена на “Фанагория” най-вероятно ще се изградят три сцени и акварпарк към плажа, с което ние категорично не сме съгласни", каза по време на протеста Нели Иванова от квартал “Аспарухово”.

Общинският съветник от “Възраждане” Дилян Григоров заяви, че ще поиска от местната администрация и държавата да застанат и подкрепят комплекс “Фанагория” за образователни, музейни и конни дейности.