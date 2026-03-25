Възстановяват движението по ремонтирания участък на "Дунав мост" при Русе на 9 април

Асфалтират 320-метров участък от „Дунав мост“ при Русе, затворен за основен ремонт. В платното към България вече са положени долен асфалтов слой и хидроизолация, като продължава монтажът на пешеходен парапет и стоманени плочи, събщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

В следващите дни по график ще продължи производството на стоманобетонни пътни панели, монтирането на пешеходния парапет и полагането на асфалтобетон.

Очаква се на 9 април движението в ремонтирания участък да бъде възстановено. Целта е в почивните дни за Великден преминаването по моста да е без ограничения.

След това ремонтът ще продължи ще продължи в последните 320 метра от съоръжението, в платното за Румъния.

Снимки: АПИ

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Основният ремонт на "Дунав мост" се извършва на етапи и без спиране на движението. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.