ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Показахме, че може да има бюджет за догодина без вдигане на данъци и осигуровки

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
венко сабрутев показахме бюджет догодина без вдигане данъци осигуровки
Националният съвет на "Продължаваме промяната" избра единодушно акад. Николай Денков за заместник-председател на партията. Това съобщи в студиото на “Говори сега” депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев.

"Истината е, че ние показваме единомислие. Академик Денков е доказвал се политик. Вие го видяхте като министър-председател. Всъщност по негово време имаше големи постижения за хората и за бизнеса", допълни Венко Сабрутев.

В предложения бюджет не трябва да има "тези огромни заеми и да не вдигат данъците и осигуровките", заяви Сабрутев.

"Последният бюджет на господин Василев завърши с до 3% дефицит, както беше заложено - 6 милиарда лева, бяха направени над 6 милиарда капиталови инвестиции или, още казано, заемите, които са взети, са инвестиционни. Докато в този бюджет едва следващата година управляващите взеха 19 милиарда без нито един лев от тези пари реално да се върнат при хората".

Според него в проектобюджета "виждаме изцяло ново начало в бюджетирането, ново начало в рекета на бизнеса и работищите граждани".

"Виждаме увеличение на данъци, осигуровки. Виждаме действия, които ще доведат до обедняване на българското население и изгонване на бизнеса. Това, което ние показахме тази седмица, е, че може да има бюджет за 2026 година без вдигане на данъци и без вдигане на осигуровки".

Вижте целия разговор тук

