Весела Лечева информира депутатите за състоянието на БОК

Лечева добави, че в настоящата централа няма как да покани нито български, нито международен гост, защото това ще хвърли още едно срамно петно на българския спорт.
Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева участва в първото редовно заседание на Комисията по въпросите на младежта и спорта в 52-ото Народно събрание. Тя беше поканена от депутатите, за да се представи и да ги запознае с проблемите и приоритетите пред БОК.
„Благодаря на комисията, че отправи покана към мен. Впечатлена съм от визитките на членовете й и нямам съмнение, че тази комисия ще е работеща и успешна“, каза Весела Лечева и добави, че Българският олимпийски комитет вижда в лицето на Народното събрание важен партньор в утвърждаването на авторитета на българския спорт и олимпизъм.
„БОК беше в тежка институционална криза. За съжаление това не беше криза само за Българския олимпийски комитет, а за целия български спорт, който беше компрометиран пред международните институции и най-вече пред Международния олимпийски комитет“, отбеляза Лечева.
„След продължилата година и два месеца съдебна сага заварихме олимпийският комитет с празни банкови сметки и дългове, както и незавидно битово състояние“, съобщи председателят на БОК.
Лечева добави, че в настоящата централа няма как да покани нито български, нито международен гост, защото това ще хвърли още едно срамно петно на българския спорт. Тя начерта и приоритетите на управлението на новото Изпълнително бюро - прозрачност, откритост, контрол.
Весела Лечева каза пред депутатите, че в спорта има много проблеми за решаване, но посочи като основен инфраструктурата и спортните обекти.
„Както без магистрала „Хемус“, няма да има бизнес и поминък в Северна България, така и без спортна инфраструктура – няма да има нито елитен, нито аматьорски спорт“, добави Лечева.
Председателят на БОК каза още пред депутатите, че не трябва да отстъпват по отношение на бюджета: „Всяко евро, инвестирано в спорт, се връща многократно дори като здраве и образование“.
Тя посочи също така, че българският спорт се нуждае от добро управление. Обърна внимание на депутатите, че сагата с БОК е показала, че има празноти в законодателството, при които се стига до злоупотреба с власт и блокиране на спортните организации.
„Трябва да изчистим спортното движение от порочните практики и законодателният орган е точното място за това“, добави още Лечева.