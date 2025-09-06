БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Весела Лечева поздрави Иван Иванов и Александър Василев след финала на US Open

от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
весела лечева година париж 2024 спортът олимпизмът онзи феномен способен обедини нацията
Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева изпрати поздравителен адрес до шампиона Иван Иванов и Александър Василев, които играха във финала на US Open при юношите. Двамата записаха имената си в историята като първите българи, които стигнаха финал в турнир от Големия шлем. По-рано тази година Иванов спечели и Уимбълдън.

„Днес е гордост да си българин! На националния празник 6-ти септември две млади, талантливи и борбени момчета, страхотни спортисти и личности, ни накараха да се чувстваме горди, че сме българи. Иван и Александър вече са част от световния елит. Вярвам, че още дълги години ще сме свидетели на техните успехи. Поздравления не само за Иван и Александър, но и за техните семейства и треньори, както и за Българската федерация по тенис“, написа Лечева.

Весела Лечева благодари и на медиите, които отдадоха заслужено внимание на успеха на Иван Иванов и Александър Василев.

„Днес повече от всякога имаме нужда от истински звезди, от ролеви модели, които нашите деца да следват. Победите на Иван и Александър са важни не само като спортен резултат. Те дават надежда на всички млади българи, които вярват, че трудът им ще бъдат възнаграден, че има смисъл да полагат усилия и да мерят сили с най-добрите в света“, пише още Лечева.

#Весела Лечева

