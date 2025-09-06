БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Пешев към Иванов и Василев: България се гордее с вас, момчета

Победите ви са повод за вдъхновение на много млади хора, гласят още част от поздравленията на спортния министър към двамата финалисти при юношите на US Open.

Иван Пешев
Снимка: БТА
Слушай новината

Иван Пешев също се включи в поздравителните адреси след историческия български финал при юношите на US Open, в който Иван Иванов стигна до титлата, побеждавайки Александър Василев. Министърът на младежта и спорта поздрави председателя на родната централа Стефан Цветков.

Освен това спортният министър не пропусна да поздрави и двамата тенисисти, наричайки ги вдъхновение на младите хора.

Ето какво гласи поздравителният адрес на Пешев:

Днес е исторически ден за българския тенис! Приемете поздравленията ми по повод триумфа на Иван Иванов на юношеския US Open в Ню Йорк. Адмирирам усилията на Българската федерация по тенис, на треньорите и родителите на Иван Иванов и Александър Василев, които полагат за достойното им представяне. България се гордее с вас, момчета! Вие носите истинска радост за всички нас и победите ви са повод за вдъхновение на много млади хора как с всеотдайност се покоряват спортни върхове.

С уважение, ИВАН ПЕШЕВ МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.

Припомняме, че Иванов стигна до втора титла на турнира от Големия шлем при юношите, след като по-рано това лято триумфира и на Уимбълдън. На американска земя талантът от академията на Рафаел надал своя сънародник със 7:5, 6:3.

#Александъ Василев #US Open 2025 #министър Иван Пешев #Министерство на младежта и спорта (ММС) #Иван Иванов тенис

