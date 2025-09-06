Иван Пешев към Иванов и Василев: България се гордее с вас, момчета

Победите ви са повод за вдъхновение на много млади хора, гласят още част от поздравленията на спортния министър към двамата финалисти при юношите на US Open.
Иван Пешев също се включи в поздравителните адреси след историческия български финал при юношите на US Open, в който Иван Иванов стигна до титлата, побеждавайки Александър Василев. Министърът на младежта и спорта поздрави председателя на родната централа Стефан Цветков.
Освен това спортният министър не пропусна да поздрави и двамата тенисисти, наричайки ги вдъхновение на младите хора.
Ето какво гласи поздравителният адрес на Пешев:
„Днес е исторически ден за българския тенис! Приемете поздравленията ми по повод триумфа на Иван Иванов на юношеския US Open в Ню Йорк. Адмирирам усилията на Българската федерация по тенис, на треньорите и родителите на Иван Иванов и Александър Василев, които полагат за достойното им представяне. България се гордее с вас, момчета! Вие носите истинска радост за всички нас и победите ви са повод за вдъхновение на много млади хора как с всеотдайност се покоряват спортни върхове.
С уважение, ИВАН ПЕШЕВ МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.“
Припомняме, че Иванов стигна до втора титла на турнира от Големия шлем при юношите, след като по-рано това лято триумфира и на Уимбълдън. На американска земя талантът от академията на Рафаел надал своя сънародник със 7:5, 6:3.