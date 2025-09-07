БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Арина Сабаленка дублира титлата си на US Open (ВИДЕО)

Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Представителната на Беларус отново заслужи трофея на последния за годината турнир от Големия шлем.

Снимка: БГНЕС
Арина Сабаленка завоюва титлата на US Open при жените. Световната №1 в ранглистата отказа Аманда Анисимова с 6:3, 7:6 (3) на финала, който се изигра на "Артър Аш Стейдиъм".

Представителката на Беларус придоби контрол над мача в първия сет, но трябваше да се потруди във втория, когато преодоля критичен момент и разочарова американката, подкрепяна от домакинската публика в Ню Йорк. По този начин тя триумфира с трофея за втора поредна година и ликува със златото на турнир от Големия шлем за четвърти път в своята кариера.

От своя страна Анисимова отново не успя да се пребори за мейджър титла, след като загуби и на финала на Уимбълдън по-рано тази година.

Представителката на Беларус стигна до пробив още във втория гейм на откриващия гейм, но на свой ред бе пробита на два пъти от своята съперничка, която си взе и подаването за пълен обрат при 3:2. След това и американската тенисистка се пропука на свой сервис, а световната №1 се възползва и затвърди пробива си за 4:3 в своя полза. Нов пробив, дело на представителката на Беларус, доведе и до възможността частта да бъде затворена, което се и случи след 3:6.

Водачката в световната ранглиста постигна ранен пробив и в началото на втория сет, като го затвърди при 3:1. Анисимова не се предаде, взе следващия гейм и проби съперничката си за 3:3. Шампионският манталитет на тенисистката от Беларус отново влезе в действие и тя си върна предимството чрез нов пробив, който затвърди на свое подаване за 5:3. Подкрепяна от сънародниците си, които се опитаха да й вдъхнат кураж, американката издържа на сервис и реализира пореден пробив, поставяйки на таблото 5:5. Тя продължи да възкръсва и гейм по-късно, когато сътвори пълен обрат, но Сабаленка се събра и при 6:6 развръзката остана за тайбрека.

В него водачката в световната ранглиста показа стабилност на сервис и накара своята съперничка да сгреши фатално на два пъти за 4:1. Сабаленка повтори упражнението още веднъж, повеждайки с 6:1. Анисимова показа зъби и намали до 3:6, но нейната съперничка не сбърка и сложи точка на спора за 2:0 в общия резултат.

