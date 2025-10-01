Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)

Очакват се обилни валежи в област Ямбол в следващите два дни - предупреждават за наводнения и затруднения в трафика.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология, количествата дъжд ще надхвърлят месечната норма.

Възможни са локални наводнения, повишения на речните нива и затруднения в движението по пътищата. От Областната администрация призовават жителите и гостите на региона да бъдат внимателни, да следват указанията на местните власти и да ограничат ненужните пътувания.

Нека бъдем отговорни и подготвени, посочват от администрацията. Службите за сигурност са на готовност за оказване на помощ при нужда.