Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър

У нас
Жълт и оранжев код е обявен за почти цялата страна

Снимка: илюстративна
Днес като за последно ще има и слънчеви часове в страната. От утре обаче попадаме в динамична валежна и ветровита обстановка. Валежите ще са повсеместни. В Западна България границата между дъжд и сняг ще падне до около 600 метра. Температурите ще се понижават.

Днес дъжд ще превали само на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще са разнообразни - от 15°-16° в Западна България до около 23° в югоизточните райони от страната, където и слънцето не е изключено да се покаже.

През нощта от запад ще започнат валежи от дъжд, които ще отбележат и началото на усложнената метеорологична обстановка. Ще бъде и ветровито. Вятърът ще е североизточен, умерен, в Източна България и особено по Черноморието - силен, с пориви до 90 км/ч. Обявен е код жълто. В Западна и Централна България предупреждението е за значителни валежи и е от втора степен - код оранжево, за очаквани количества до около 65 л/кв. м общо за денонощието. Температурите ще са без съществен дневен ход - минималните ще са между 6° и 11°, а максималните - от 8° до 13°, в София - около 8°.

През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

Облачно, ветровито и с валежи ще бъде и по Черноморието. На повече места ще вали по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са около 15°-17°. Вълнението на морето остава умерено - около 3-4 бала.

И в планините ще е ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета.

В петък валежите ще продължат, отново интензивни и значителни по количество. Ще остане ветровито, най-вече в Източна България. А в планинските райони в Западна България границата между дъжд и сняг ще падне до 600-700 метра. В планините ще продължи да се натрупва снежна покривка. Температурите ще са с малък денонощен ход - от 4°-5° във високите полета в Западна България до 20°-22° в крайните югоизточни райони. След обяд валежите ще спират.

В събота ще превалява в източните райони, но слабо. В неделя вятърът ще стихне, облачността ще се разкъса, ще има сутрешни мъгли, но и слънчеви часове. В началото на новата седмица обаче има голяма вероятност за нова сериозна валежна обстановка.

