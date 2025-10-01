България тържествено посрещна националния отбор по волейбол за мъже, световни вицешампиони от първенството във Филипините.

Хиляди фенове се събраха на площад "Св. Александър Невски" в София.

Събитието включваше специално студио "Триумфът на "лъвовете" от 10:00 ч. и кулминация около 17:30 ч. с хиляди фенове.

Празничната програма включваше премиера на филма "Волейболно ДНК" - документален разказ за пътя на отбора.

Националите ще бъдат наградени от президента Румен Радев и председателя на Народното събрание на специална церемония.