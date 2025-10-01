БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
България и Йордания засилват партньорството си в областта на сигурността и икономиката

По света
Снимка: МВнР
В рамките на Лидерската среща по линия на Мюнхенската конференция по сигурността в Ал-Ула, Саудитска Арабия, министърът на външните работи Георг Георгиев проведе разговор със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Хашемитско кралство Йордания д-р Айман ал-Сафади, съобщиха от МВнР.

Срещата потвърди активния политически диалог между София и Аман. Министър Георгиев изрази благодарност за съдействието на йорданските власти при евакуацията на двама български граждани и възрастна палестинска гражданка от Ивицата Газа на 29 септември.

„България високо цени открития и конструктивен обмен с Йордания и е готова да работим заедно за още по-силно и взаимноизгодно сътрудничество,“ заяви първият ни дипломат.

Двамата министри обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения в сферите на икономиката, търговията, отбраната и сигурността. Георгиев подчерта, че България приветства инициативата за организирането на бизнес форум в Аман, който да стимулира контактите между деловите среди на двете държави и да увеличи търговските потоци.

Акцент в разговора бе и актуалната ситуация в Близкия изток.

„Йордания е ключов гарант за стабилността в региона и България подкрепя усилията ѝ за мир и сигурност,“ посочи министър Георгиев.

От своя страна д-р ал-Сафади отправи покана към българския външен министър за посещение в Йордания през настоящата година.

„Йордания цени приятелството си с България и е готова да задълбочава нашето сътрудничество във всички области, които допринасят за стабилност и просперитет на нашите народи,“ подчерта вицепремиерът и външен министър на Йордания.

