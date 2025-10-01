БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
15:05, 01.10.2025
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
14:25, 01.10.2025
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
14:00, 01.10.2025
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
10:00, 01.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:45 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 01.10.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 01.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:00, 01.10.2025
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
11:57, 01.10.2025
Ректорът на СУ пожела на първокурсниците "да не хитруват на...
11:44, 01.10.2025
750 000 федерални служители в САЩ ще бъдат изпратени в принудителен...
10:51, 01.10.2025
Два автобуса се сблъскаха тази сутрин в Пловдив (СНИМКИ)
10:03, 01.10.2025
Ружди Ружди: Ще се състезавам, докато мога
09:45, 01.10.2025
640 нарушения за 4 месеца: Общинските камерите в Пловдив засичат...
09:35, 01.10.2025
Обучават спасителни кучета и техните водачи край Банско
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
2
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
3
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
4
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...
5
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
6
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Реклама
Най-четени
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 01.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 30.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 30.09.2025
Спортни новини 30.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 30.09.2025
Спортни новини 30.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 30.09.2025
Спортни новини 29.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 29.09.2025
Спортни новини 29.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 29.09.2025
Реклама
Водещи новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
15:00, 01.10.2025
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
14:24, 01.10.2025
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
13:55, 01.10.2025
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
11:58, 01.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
10:58, 01.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
12:00, 01.10.2025
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
11:46, 01.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
13:09, 01.10.2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ