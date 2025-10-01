Масова стачка в Гърция блокира транспорта и услугите

Насрочена е масова стачка в Гърция, която ще блокира транспорта и услугите. Протестът засяга почти всички сфери на обществения живот - транспорт, здравеопазване, образование и съдебната система.

Метрото и трамваите ще се движат от 9:00 до 17:00 ч., автобусите и тролейбусите - от 9:00 до 21:00 ч. Таксиметрови шофьори и железопътен персонал също се включват.

Синдикатите настояват за премахване на удължения работен ден до 13 часа, намаляване на работната седмица до 37,5 часа и възстановяване на колективните трудови договори.