Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са изпитвали болка от разединението

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:45 мин.
Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са изпитвали болка от разединението
Снимка: БТА
Съединението е ярък пример, че нашите предци са изпитвали болка от разединението. Това каза патриарх Даниил, който днес оглави празничната света литургия в храм „Св. Николай Мирликийски“ в брезнишкото село Ребро.

По думите му днешното общество е не само разделено, но и примирено.

„Всеки се е затворил и живее за себе си, а нашите предци не са могли да стоят спокойно, когато са виждали народа разединен и са се потрудили. Всичко е било срещу тях, а народът е бил сам с Бога и е успял. След това е защитил при Сръбско-българската война това дело на Съединението“, посочи патриарх Даниил.

Той подчерта, че днес е важно да имаме любов към Господ и към хората, за да получим Божието благословение. Патриархът определи зачестилите природни бедствия у нас и по света като изпитание, но и като възможност за преосмисляне.

„Ако водят до покаяние, бедствията изпълняват своето предназначение. Господ допуска тези неща – дали заради проявено безгрижие от всички човеци или заради безразличие – но има ли покаяние, ще дойде и благословение. Нека не обвиняваме дали този или онзи е виновен, такъв винаги ще се намери, но няма смисъл да обременяваме душите си с още грехове. Нека гледаме нашето лично покаяние. То променя душевното разположение и устройство“, подчерта патриарх Даниил.

