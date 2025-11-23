Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120

Бюджетът за мен е проста работа – една кофичка, в която събираме парички от нашите граждани. Ако в нея има 100 лева, не можем да харчим 120.“ Това каза в „Денят започва с Георги Любенов“ бившият председател на Народното събрание и бивш министър на културата Вежди Рашидов.

Той коментира актуалната политическа ситуация, ролята на държавата и проблемите с управлението на бюджета. По темата за политическите страсти и липсата на смирение в България Рашидов заяви:

„Едва ли смирение ще има тук, ако те говорят по този начин. Аз по-скоро искам да питам – това ли е проблемът на българската държава? И не да поставят някакви прасета. Това ли решават проблеми ли някакви? Говорим за хора, политици и държавни служители. Затова говорим. Президентът прави една малка грешка, не знам дали е грешка. Той си отговаря голям човек и се държи като политик. Той трябва да е държавник. А Делян Пеевски, предполагам, че в инерцията на неговия поход, трябва и той да намали начина на изразяване. Но това не помага с нищо на държавата и с нищо на българския парламент. Това е улична кавга, се казва на прост език", коментира Вежди Рашидов.

Той коментира и ролята на бюджета като инструмент за управление на страната:

„Бюджетът е просто нещо за мене. Това е една кофичка, в която събираме парички от нашите граждани. И ако в тази кофа има 100 лева, ние не можем да харчим 120. Нали това е бюджетът? Толкова има в кофичката. Затова това е възможният бюджет.“

Вежди Рашидов коментира ролята на Бойко Борисов в настоящата политическа ситуация и дали оправданието, че „бюджетът е коалиционен“, остава удобно: