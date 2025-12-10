БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вицепрезидентът: Държавата трябва да гарантира на жертвите на домашно насилие бърза реакция и сигурност

от БНТ
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Проблемът с домашното насилие и насилието над жени не е личен, заплаха е за цялото общество, заяви Илияна Йотова

вицепрезидентът държавата гарантира жертвите домашно насилие бърза реакция достъпна подкрепа сигурност
Държавата трябва да гарантира на жертвите бърза реакция, достъпна подкрепа и сигурност – но не само на уверения и на хартия, а реално. Политиканстването по темата и бездействието на институциите са поредният шамар върху окървавеното лице и стъпканото достойнство. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на конференцията „Между статистиката и реалността: Домашното насилие в България отвъд числата“. Събитието се организира от Българския фонд за жените и Агенцията на Европейския съюз за основните права.

Вицепрезидентът изтъкна необходимостта от последователна, добре структурирана, ефективна държавна политика, която да включва превенция, борба, защита и грижа за жертвите на насилие. „Все още нямаме такава политика въпреки всички промени в закони, въпреки инициативата на неправителствения сектор, който е двигател на създаването на такава политика“, подчерта Йотова. Тя отбеляза, че след много години едва в средата на ноември правителството прие Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие, за да може да се постигне така нужният синхрон в действията всички ангажирани с процеса страни.

„Поправките в Наказателния кодекс и Закона за защита от домашно насилие очевидно не променят статистиката – извършителите продължават да се чувстват безнаказани, а жертвите попадат в капана на правни абсурди“, заяви вицепрезидентът. Тя отбеляза, че все още няма създадени регистър на случаите на домашно насилие и национална информационна система за превенция и защита от домашно насилие, разписани в Закона за защита от домашно насилие.

В изказването си Илияна Йотова акцентира върху липсата на достатъчно услуги за подкрепа на пострадалите, като подчерта необходимостта от изграждане на поне по един кризисен център във всеки областен град и осигуряването на достойно заплащане за психолозите и социалните работници. Вицепрезидентът изрази надежда от позитивно развитие на намеренията на правосъдния министър за разкриването на регионални центрове за правни консултации в цялата страна.

„Проблемът с насилието над жени и домашното насилие не е личен, не е и женски. С катастрофалните си размери той е заплаха за целите ни общества. Симптом е за тежки проблеми в обществената тъкан – за властване на стереотипи, за изкривяване на разбиранията за нормални отношения, за свободата на личността, за растяща агресия, чиито корени са нашироко разпрострени“, посочи Илияна Йотова. Тя изтъкна и проблема с децата жертви на насилие.

В изказването си вицепрезидентът подчерта ключовата роля на неправителствения сектор в борбата с домашното насилие и насилието над жени. Йотова благодари на Българския фонд за жените за дългогодишното сътрудничество, като увери в своята подкрепа за дейността му.

Вицепрезидентът акцентира върху необходимостта от широка информираност за проблема. „Широкото познание за този проблем ще държи будна обществената съвест и всеки от нас ще е нащрек насилието да не остава затворено в душата и тялото на пострадалата. Ще пречупи и нейния страх и срам. Защото те раждат търпение, което може да има тежки последствия и в най-лошия случай – фатален край“, изтъкна Йотова.

„От днешната конференция искам да изпратим едно послание за подкрепа към жертвите на насилие, анонимните жени, които крият сълзите и синините си, които се борят с тежки психични травми – не сте сами! Към вас има много подадени ръце, които смело трябва да хванете“, подчерта вицепрезидентът.

