Виктория Томова с успешен старт на турнира в Клуж-Напока

Виктория Томова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове WTA 250 в румънския град Клуж-Напока с награден фонд 275 094 долара. Първата ракета на България победи след обрат Маяр Шериф (Египет) с 3:6, 6:4, 6:1 за 2:28 часа.

lovely lob to finish



After losing the first set Tomova fights back to defeat Sherif 3-6, 6-4, 6-1!#TO2025 pic.twitter.com/05XjiEyBCv