Официално откриват ски сезона в Банско

Днес официално се открива ски сезона в Банско.

В подножието на Пирин, на началната станция на лифта, вече тече усилена подготовка за предстоящото откриване след няколко часа. Тук са и първите любители на зимните спортове, които са заредени с празнично настроение и много усмивки.

Към момента са отворени само три писти, високо в планината, под връх Тодорка, като засега само там има сняг. Откриването на сезона ще бъде именно там. Официални гости ще са Джорджо Рока и Марк Жирардели, които ще се включат в празничната програма и ще карат ски заедно с феновете.

Цените на картите тези година варират в миналогодишния диапазон, като еднодневните са между 60 и 110 лева според възрастта, а сезонните между 1600 и 1700 лева. Местните заведения и хотелиери очакват един изключително успешен сезон.

