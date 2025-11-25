ВКС одобри списък с 12 съдии за избрр кой ще разследва главния прокурор и заместниците му

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Върховният касационен съд публикува актуален списък с 12 съдии, одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на съда, от които на случаен принцип ще бъде избран магистрат, който ще разследва главния прокурор и заместниците му, съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдия Даниела Талева от Софийския градски съд беше първият магистрат, избран на случаен принцип да разследва главния прокурор. Жребият бе изтеглен на 7 юли 2023 г. между 22 съдии, които бяха одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и ЗСВ, пред медиите и в присъствието на заместник-председателя на Върховния касационен съд Лада Паунова.

След това Даниела Талева бе назначена за прокурор от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Талева предстои да бъде освободена от длъжност на 7 декември т.г., което налага и изборът на нов прокурор, който да разследва главния прокурор и/или заместниците му при извършено престъпление от общ характер.

Според законовата разпоредба Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС одобрява списъка от действащи съдии на длъжност съдия във Върховния касационен съд от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като съдии по наказателни дела. Измежду тях, при необходимост, на случаен принцип се разпределя преписката при наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник.

