Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията

Мирни планове много, но мирният договор се пише от победителите. И аз силно се надявам, че няма да се наложи да доказваме тази историческа максима този път, за да предотвратим още нови жертви и разрушения. Но вие сами виждате, че това е много труден процес. Но въпреки това, преговорите, които се водят в момента, са единствената възможност да млъкнат оръжията и България може и трябва да допринася за това със своето поведение и своите решения.

Това заяви президентът Румен Радев пред медии днес.

"Като говорите за цена – коалиция „Магнитски“ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали. Ние виждаме в момента един рационален план за бърз мир на президента Тръмп, който явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и се опитва да предотврати развитието на един крайно неблагоприятен сценарий и да предотврати нови жертви. От друга страна, Европа настоява да бъде фактор със свои изисквания, но трябва да прецени дали Европа е готова да поеме отговорността, ако сега пропусне момента за мир – дали следващите преговори няма да се водят при едни много по-неблагоприятни условия след много жертви. Дори в това ново предложение на Европа е записано, че сегашната фронтова линия е отправна точка за териториалните дискусии. Това означава, че ще има явно преговори за територии."

България трябва да има ясна позиция - подчерта държавният глава.

"Сещам се за един филм, в който един офицер се беше свил в опопа и треперейки непрекъснато си сваляше и си махаше пагоните, в зависимост от това дали врагът настъпва към неговия окоп, или отстъпва. Та и нашата работа такава. Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат, жалка работа."

Президентът коментира и нападението на български журналист в Скопие.

"Крайно време е РСМ да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всички посегателства към българите в Северна Македония. Това е единственият начин тази страна да получи европейска интеграция. Аз съм го заявил много ясно и на президента, и на премиера на тази страна. Случаят с г-н Владо Перев е много добър повод най-сетне да се започне, защото там и мотивът, и извършителят са ясни."

Държавният глава не изключи радикализация на протестите във връзка с приемането на бюджета:

"Този бюджет явно издава страха на управляващите от предсрочни избори и е необходимост явно да се предотвратят възможни социални вълнения. Това е бюджет на счупения диалог, на противопоставянето и на измамата.. Никога досега не е приеман бюджет без съгласуване с работодателите. Никога до сега един бюджет не е противопоставял толкова силно администрация на бизнес, не е мамел толкова очевидно с абсолютно нереалистични приходи."

Попитан за мнението му за предложението за концесия на тотото, Радев отговори:

"Не съм видял детайлите на това предложение, но явно някой се е сетил, че може да изкара пари и от тук"

Относно съдбата на Авиоотряд 28, президентът е категоричен, че е въпрос на рационалност.

"Това е въпрос на рационалност и на едни добри анализи, тук според мен трябва да се вземе мнението и на НС, и на МС, нека да ги чуем и тях. Премиерът почти всеки месец трябва да бъде в Брюксел, как смятат за кратко време да стигат до своята дестинация. Виждам нещата тук опират може би до прищявките на техния ментор, който явно има слабост към фалконите. Той фалира всичко, с което се захване – от цигарен холдинг, през КТБ, сега явно е наред държавата. Взимаме огромни кредити, изяждаме бъдещето на децата си, за да плащаме ежеседмичните полети с частен фалкон до Дубай на един човек, който цял живот е бил на държавна служба."