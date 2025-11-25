Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа от фалшиви "инфлуенсъри от Газа"

През последните дни платформата Екс (преди Туитър) въведе нова функция за прозрачност, която публично показва ключова информация за потребителските акаунти. Малък бутон на профилните страници вече разкрива държавата или региона, където се намира даден акаунт, колко пъти е променяно потребителското име, кога е създаден профилът и от коя страна е инсталирано приложението. Данни, които доскоро бяха достъпни единствено за компанията, вече са видими за всички.

Платформата, известна дълги години като пространство, в което потребителите лесно можеха да изграждат анонимни или измислени идентичности, внезапно дръпна завесата и това доведе до разкриването на широка мрежа от фалшиви профили, представящи се като потърпевши от войната в Газа.

Сред най-шокиращите примери е този на Мотасем Далоул – представян години наред като "журналист от Газа" и цитиран от големи международни медии като The Times и The New York Times. Профилът му е изградил репутация на автентичен източник "на терен", публикувайки обвинения към Израел, разкази за разрушения и емоционални описания на живота в анклава.

Новият инструмент на Екс обаче разкрива, че акаунтът му не се управлява от Газа, а от Полша. Разкритие, което поставя под съмнение достоверността на дългогодишните му "свидетелства".

Друг пример е Мохамад Смири, който уверява своите почти 850 000 последователи, че е роден, израснал и живее в Газа, откъдето документира "живота под окупация". Неговите видеа и разкази често имат стотици споделяния, а профилът му се третира като достоверен палестински източник.

Проверка в платформата Екс обаче показва, че акаунтът се управлява не от Газа, а от Индонезия – далеч от зоната на конфликта.

Разкритията не се ограничават до тук. Палестински новинарски сайтове от Газа, с голяма популярност, които твърдят, че отразяват събития "на терен", може да се окажат на други места. The Times of Gaza – с почти един милион последователи и биография, в която пише "Местоположение: Палестина" – всъщност е базиран в региона Източна Азия и Тихоокеанския регион и е регистриран чрез северноафрикански App Store. Също така Gaza Now Arabic е базиран в Турция.

Новата функция в Екс освети и десетки профили, които са събирали дарения, представяйки се за страдащи цивилни в Газа – докато в действителност се оказват регистрирани в Нигерия, Великобритания, Нидерландия, Бангладеш, Пакистан и други държави извън Близкия изток.

Тези акаунти публикуват емоционални молби за помощ, снимки на разрушения, трогателни семейни истории и линкове за дарения. Някои от тях твърдят, че са "загубили дома си при израелски атаки" или че "децата им гладуват" и успяват да наберат хиляди долари за "помощ".

Местоположението им обаче показва, че нито един от тях не се намира в Газа, а част от профилите са управлявани от оператори, които рутинно променят идентичности и използват конфликта за финансови печалби.

Подобни случаи подчертават, че наред с пропагандата, конфликтът е превърнал социалните мрежи в печеливша индустрия за измами, при която анонимни профили използват чувствителността на глобалната публика, за да извличат финансови облаги и да насочват обществените настроения.

Fox Business съобщи, позовавайки се на разузнавателната фирма Cyabra, че са идентифицирани над 40 000 профила, разпространяващи пропалестински и про-Хамас наративи в социалните мрежи – включително Екс, Фейсбук, Инстаграм и ТикТок.

Тези акаунти представляват приблизително четвърт от всички профили, участващи в онлайн разговори за атаките на Хамас. Те са публикували над 312 000 поста и коментари, като част от тях публикуват стотици пъти дневно.

Анализът на Cyabra показва, че това не са отделни тролове или хаотични актьори, а координирана мрежа, която използва хаштагове, синхронизирани кратки видеа и алгоритмични зависимости, за да усилва определени послания и да ги превръща в масово разпространени. Това прави все по-трудно за обикновените потребители да различат реални свидетелства от манипулирана пропаганда.

Според анализатори на кода на платформата, Екс подготвя и втори инструмент, който ще предупреждава потребителите, когато даден акаунт се опитва да скрие реалното си местоположение чрез VPN. Ако бъде внедрена, функцията може значително да ограничи възможностите за манипулация и фалшиви идентичности.

Независимата проверка от Cyabra подчертава, че фалшивите профили, които новата функция на Екс разкри, са само част от по-голяма, добре организирана кампания. Независимо дали се представят за цивилни в Газа, за медицински работници или дори за израелски войници, целта на тези мрежи е една и съща: да манипулират общественото мнение и да влияят в реално време върху международните реакции към войната.

Снимки: БТА, архив

Разкритието поставя нови въпроси за отговорността на платформите, ролята на алгоритмите и опасността от масови кампании, изграждащи фалшиви наративи по време на активни конфликти.