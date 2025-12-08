БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ВМС прие тържествено новия патрулен кораб "Храбри" във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази

Церемонията отбеляза официалното въвеждане на кораба в състава на Военноморските сили

ВМС прие тържествено новия патрулен кораб "Храбри" във Варна
Слушай новината

Във Военноморска база - Варна тържествено беше издигнат военноморският флаг на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораби, построени изцяло от български фирми.

Това се случва за първи път от повече от сто години. Плавателният съд ще носи името “Храбри”.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов посочи, че това е исторически ден за Българските Военноморски сили и отбеляза, че България има ресурс да строи самостоятелно бойни кораби от такъв тип.

Вече има запитвания от съюзни държави и интерес към този проект.

Предстои корабът да бъде доокомплектован и да бъдат монтирани допълнителни системи и военно оборудване.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подчерта, че най-важното е личният състав на кораба да усвои до съвършенство корабните механизми и да участва активно в дообрудването на плавателния съд.

Само така ще могат да бъдат използвани напълно неговите възможности.

Адмирал Ефтимов увери, че обстановката в Черно море е спокойна. Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов заяви, че това е най-съвременният кораб от своя клас и е оборудван с най-нова техника и подчерта, че са необходими още шест кораба от такъв клас, за да могат Българските военноморски сили да изпълняват задачите си.

Той посочи, че от началото на войната в Украйна, в българските води на Черно море са унищожени два морски дрона.

Неутрализирани са и шест действащи морски мини.

#"Храбри" #Военноморски сили на България #кораб

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
1
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
2
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол
3
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено...
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
4
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
5
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
6
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ -...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
6
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...

Още от: Сигурност и правосъдие

Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви?
Петима останаха в ареста след протеста - какви са предишните им криминални прояви?
Задържаха мъж, разпространявал порнография в интернет Задържаха мъж, разпространявал порнография в интернет
Чете се за: 01:02 мин.
Българският национален екип отличен от НАТО за техническа подготовка при кибератаки Българският национален екип отличен от НАТО за техническа подготовка при кибератаки
Чете се за: 02:02 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
9769
Чете се за: 01:07 мин.
Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата
Чете се за: 02:22 мин.
Съдът остави в ареста петима по делото "Исторически парк" Съдът остави в ареста петима по делото "Исторически парк"
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отново блокада на "Кулата-Промахон" Отново блокада на "Кулата-Промахон"
Чете се за: 01:15 мин.
По света
ВМС прие тържествено новия патрулен кораб "Храбри" във Варна
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Втори опит за приемане на държавния бюджет
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ