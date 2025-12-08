ВМС прие тържествено новия патрулен кораб "Храбри" във Варна

Във Военноморска база - Варна тържествено беше издигнат военноморският флаг на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораби, построени изцяло от български фирми.

Това се случва за първи път от повече от сто години. Плавателният съд ще носи името “Храбри”.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов посочи, че това е исторически ден за Българските Военноморски сили и отбеляза, че България има ресурс да строи самостоятелно бойни кораби от такъв тип.

Вече има запитвания от съюзни държави и интерес към този проект.

Предстои корабът да бъде доокомплектован и да бъдат монтирани допълнителни системи и военно оборудване.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подчерта, че най-важното е личният състав на кораба да усвои до съвършенство корабните механизми и да участва активно в дообрудването на плавателния съд.

Само така ще могат да бъдат използвани напълно неговите възможности.

Адмирал Ефтимов увери, че обстановката в Черно море е спокойна. Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов заяви, че това е най-съвременният кораб от своя клас и е оборудван с най-нова техника и подчерта, че са необходими още шест кораба от такъв клас, за да могат Българските военноморски сили да изпълняват задачите си.

Той посочи, че от началото на войната в Украйна, в българските води на Черно море са унищожени два морски дрона.

Неутрализирани са и шест действащи морски мини.