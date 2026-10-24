БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вратарят Андрей Кръстев дебютира с равенство за Сампдория

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Сампдория остава в зоната на изпадащите с актив от пет точки след първите осем кръга.

Вратарят Андрей Кръстев дебютира с равенство за Сампдория
Слушай новината

18-годишният Андрей Кръстев направи дебют за Сампдория. Българският вратар бе титуляр за първи път при гостуването на Зюдтирол в среща от Серия Б. Неговият тим бе на секунди от победата, но допусна изравняване за 1:1 в добавеното време на мача. Попадението дойде в шестата минута на продължението от дузпа.

Срещата бе дебют за новия треньор на Сампдория Лука Д’Анджело, който последните няколко години води Специя, където работи с Петко Христов. Наставникът веднага заложи на Кръстев, който от началото на сезона беше на резервната скамейка. Единственият му мач за първия отбор досега бе в една контрола срещу Парма през лятото, в която той не допусна гол. Българинът премина в Сампдория през лятото на 2024 година от единствения български клуб, да който е играл - Нефтохимик (Бургас), а преди няколко месеца подписа нов 4-годишен договор с клуба.

След като се размина с победата, Сампдория остана в зоната на изпадащите с актив от пет точки след първите осем кръга.

#Андрей Кръстев #ФК Сампдория

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
4
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
5
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
6
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...

Най-четени

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: Европейски футбол

Хулиан Алварес донесе успеха на Атлетико Мадрид над Депортиво Ла Коруня
Хулиан Алварес донесе успеха на Атлетико Мадрид над Депортиво Ла Коруня
Ланс постигна обрат и победи ФК Париж, Торган Азар донесе успеха в края на срещата Ланс постигна обрат и победи ФК Париж, Торган Азар донесе успеха в края на срещата
Чете се за: 02:05 мин.
Лацио продължава да впечатлява с най-добрия старт в историята си Лацио продължава да впечатлява с най-добрия старт в историята си
Чете се за: 04:02 мин.
Андрей Кръстев дебютира като титуляр за Сампдория Андрей Кръстев дебютира като титуляр за Сампдория
Чете се за: 01:40 мин.
Виляреал направи пълен обрат и задълбочи кризата във Валенсия Виляреал направи пълен обрат и задълбочи кризата във Валенсия
Чете се за: 01:00 мин.
Тотнъм сложи край на лошата си серия на „Стамфорд Бридж“ Тотнъм сложи край на лошата си серия на „Стамфорд Бридж“
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

България избира седмия президент
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ) Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Дълги опашки за гласуване се извиха в Белград (СНИМКИ) Дълги опашки за гласуване се извиха в Белград (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Къде и кога се ограничава движението в деня на вота в София?
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
И в Бургас – първи проблеми с машинното гласуване
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Вотът на незрящите – с тактилни шаблони или с машини
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
1000 арестувани след протестите във Франция, този път без погроми...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ