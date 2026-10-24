Вратарят Андрей Кръстев дебютира с равенство за Сампдория

18-годишният Андрей Кръстев направи дебют за Сампдория. Българският вратар бе титуляр за първи път при гостуването на Зюдтирол в среща от Серия Б. Неговият тим бе на секунди от победата, но допусна изравняване за 1:1 в добавеното време на мача. Попадението дойде в шестата минута на продължението от дузпа.

Срещата бе дебют за новия треньор на Сампдория Лука Д’Анджело, който последните няколко години води Специя, където работи с Петко Христов. Наставникът веднага заложи на Кръстев, който от началото на сезона беше на резервната скамейка. Единственият му мач за първия отбор досега бе в една контрола срещу Парма през лятото, в която той не допусна гол. Българинът премина в Сампдория през лятото на 2024 година от единствения български клуб, да който е играл - Нефтохимик (Бургас), а преди няколко месеца подписа нов 4-годишен договор с клуба.

След като се размина с победата, Сампдория остана в зоната на изпадащите с актив от пет точки след първите осем кръга.