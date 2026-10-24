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Андрей Кръстев дебютира като титуляр за Сампдория

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Спорт
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Тимът от Генуа бе на секунди от успеха при гостуването си на Зюдтирол в среща от Серия Б, но допусна изравняване.

Андрей Кръстев
Снимка: Пресслужба
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18-годишният български вратар Андрей Кръстев дебютира като титуляр за Сампдория в официален мач, но не успя да отпразнува първия си двубой с победа. Тимът от Генуа бе на секунди от успеха при гостуването си на Зюдтирол в среща от Серия Б, но допусна изравняване за 1:1 в шестата минута на добавеното време, когато домакините реализираха дузпа.

Двубоят бе дебютен за новия старши треньор на Сампдория Лука Д’Анджело, който през последните няколко години водеше Специя, където работи с българския национал Петко Христов. Още в първия си мач начело на генуезци наставникът гласува доверие на Кръстев, който до момента през сезона оставаше на резервната скамейка.

Досега българинът имаше само едно участие за първия състав на Сампдория — в лятна контрола срещу Парма, в която запази суха мрежа. Кръстев се присъедини към италианския клуб през лятото на 2024 година от Нефтохимик (Бургас), единствения български отбор, за който е играл. Преди няколко месеца младият вратар подписа нов четиригодишен договор със Сампдория.

Равенството остави генуезци в зоната на изпадащите. След първите осем кръга от първенството отборът има пет точки и ще търси подобрение в следващите си срещи.

#Андрей Кръстев

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