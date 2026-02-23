БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Все още не е осъждан въпросът с великденските добавки за пенсионерите, каза Хасан Адемов

Чете се за: 01:40 мин.
У нас
окончателно пенсионерите 526 лева получат 100 лева великден
Все още не е осъждан въпросът с великденските добавки за пенсионерите, каза служебният социален министър Хасан Адемов в отговор на въпрос относно възможността за отпускане на великденски добавки.

Адемов припомни, че има подготвен законопроект, чрез който се дава възможност всяка година да се залагат в държавния бюджет средства за великденски и коледни надбавки.

"Ние сме готови, с помощта на НОИ да предложим на Министерския съвет, на Министерството на финансите разчети, но към днешна дата все още дискусията по този въпрос предстои. Няма окончателно решение," каза Хасан Адемов.

Адемов посочи, че съществуват поне 10 варианта за това кои групи и в какъв размер могат да получат надбавки, не само пенсионерите, а и уязвимите групи и самотните хора.

Социалният министър припомни, че 357 хиляди души и семейства са получили по 310 евро за петте месеца на отоплителния сезон, т.е. те по един или друг начин са подкрепени от държавата за това да посрещнат нуждите си от енергийно подпомагане.

Хасан Адемов каза още, че за първия срок на учебната година са подпомогнати 180 хиляди деца от първи до четвърти клас, които ще получат по 150 лв. или 77 евро. Децата от осми клас са около 40 хиляди и те също ще получат тази подкрепа.

