На прага на предизборната кампания задочен сблъсък между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ по широк спектър от теми и основно противопоставяне: за свършеното, несвършеното и предстоящото в държавата. В индиректния диалог се включи и Румен Радев чрез интервю за "Берлинер Цайтунг".

ГЕРБ пое всички пасиви заради националните цели - това заяви лидерът на партията Бойко Борисов в Стара Загора, където се срещна с над 1000 кметове на села, общини и областни градове.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Да не мислите аз не знам какво носи на ГЕРБ пакетирането Борисов-Пеевски."

И атакува лидера на ПП.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Олевяването на държавата като цяло доведе до тази дългова спирала, в която се намираме, но това го причини Асен Василев."

Василев му отговори.

Асен Василев, председател на ПП: "Това, което виждаме в момента е отмъщението на всички регулатори, назначени от ГЕРБ, БСП и Ново начало срещу българския народ. Видяхте какво се случва с цените на електроенергията. Виждате какво се случва с цените по магазините. Отмъщават си, защото им падна кабинета. Тези регулатори също трябва да бъдат сменени с хора, които са компетентни."

Борисов определи служебния кабинет като правителство на ПП-ДБ, Ахмед Доган и Румен Радев.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Той ще се опитва президента бишия Радев да се разграничи от това правителство, защото от пъривя ден то е с фалстарт. В момента сценария, разпространен от Радостин Василев от записа, върви в пълна сила: ала-бала с президента, да пипнат машините, с тяхно МВР. Тези избори няма да са честни. Докато сме така единни нито Доган, нито Делян могат да ни съборят, нито Асен, Нито Мирчев, нито Радев." Асен Василев, председател на ПП: "Ясно е, че Борисов се е спекъл от страх затова, че няма да може да купува гласове и да постигне типичния за ГЕРБ резултат с купени и контролирани гласове. Живот и здраве ще имаме едни честни избори.Най-накрая имаме правосъден министър, който постави остро въпроса за отстранявнето на незаконния главен прокурор Сарафов от поста. Вече се организира протест в Сряда от правосъдие за всеки. Надявам се и господин Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи ще се бори срещу Борисов и Пеевски."

В интервю за "Берлинер Цайтунг" президентът от 2017 до 2026г. Румен Радев изтъква, че иска българските граждани да се чувстват напълно свободни, без да са зависими от каквито и да е олигархични интереси и да имат възможност да разгърнат своя потенциал в страната си.

Румен Радев, президент от 2017 до 2026г.: "Искаме българските граждани да се чувстват напълно свободни, без да са зависими от каквито и да е олигархични интереси и да имат възможност да разгърнат своя потенциал в страната си." Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "10 години е държавен глава. Пръв в държавата. Като каже олигархия да каже коя е. Аз твърдя, че в ГЕРБ няма олигарси. Като казваш олигархия, кажи им имената."

На тема икономика: Румен Радев посочва, че Германия е най-важният икономически, търговски и инвестиционен партньор на България и че инвестиции на големи компании като тази на “Райнметал” в България създават както нови икономически възможности, така и отговарят на изискванията за укрепване на отбранителния потенциал

Румен Радев, президент от 2017 до 2026г.: "Германия е най-важният икономически, търговски и инвестиционен партньор на България, като през последната година двустранният стокообмен надхвърли 12 млрд. евро. инвестиции на големи германски компании като тази на “Райнметал” в България създават както нови икономически възможности, така и отговарят на изискванията за укрепване на отбранителния потенциал." Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Ма немските инвестиции вървяха добре, защото Папергер дойде и каза: аз дойдох заради Бойко, дойдох, защото в България няма корупция."

Според Радев е странно, че решението за присъединяване на България към “Борда за мир” на президента Тръмп беше взето от българското правителство в условия на подадена вече от него оставка. И допълва, че Стратегическите отношения със САЩ трябва да продължат да се заздравяват, тъй като САЩ продължават да гарантират сигурността на Европа, но българското правителството заобиколи всички вътрешни административни процедури без да извести парламента и президентската институция.

Румен Радев, президент от 2017 до 2026 г. :"Странно е, че решението за присъединяване на България към инициативата на президента Тръмп “Борд за мир” беше взето от българското правителство в условия на подадена вече от него оставка. Стратегическите отношения със САЩ трябва да продължат да се заздравяват, тъй като САЩ продължават да гарантират сигурността на Европа, но българското правителството заобиколи всички вътрешни административни процедури без да извести парламента и президентската институция." Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Само че Росен Желязков куражлия - стана, отиде, подписа, седна с Тръмп и сега сме си ние и това ние свършихме."

Днес Централният съвет на ДПС прие решение за самостоятелно явяване на вота, избра централен предизборен щаб и определи критерии и процедури за номиниране на кандидати за народни представители. Лидерът на ДПС Делян Пеевски откри заседанието с думите, че днес са заедно, както винаги е трябвало да бъде. И допълва: Нашето семейство е цяло! За да можем да помагаме на хората, трябва да сме заедно всички!