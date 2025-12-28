БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Яхтата „Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобърт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Екипажът измина дистанцията за 2 дни, 5 часа, 3 минути и 36 секунди.

Мастър Лок Команч
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Яхтата „Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобърт, след като успя да удържи решителното предизвикателство на SHK Scallywag 100 и шампиона „ЛоуКънект“ в последните финални дистанции.

Супермаксито „Мастър Лок Команч“ пристигна на финалната линия близо до Конститюшън Док в Хобърт малко след 18:00 часа местно време в неделя с резултат от 2 дни, 5 часа, 3 минути и 36 секунди, доста зад рекорда, поставен през 2017-а година.

„Команч“ изненадващо започнаха добре, показвайки чудесна адаптация в бурните води на залива на Сидни и излизането в открито море. И макар за кратко изпуснаха преднината си по-рано в неделя, екипажът успя да навакса и не само да си върне лидерската позиция, но и да увеличи аванса си до края на деня. Те реагираха с бързо преминаване нагоре по река Деруент, за да запечатат петата си титла в 80-ото издание на яхтеното състезание от Сидни до Хобърт и първа от 2022-а година насам. Победата бележи успешно завръщане за капитаните Мат Алън и Джеймс Майо, след като състезанието им през 2024-а приключи рано с повредено основно платно.

„Имахме голяма преднина по време на състезанието. Тя се изпари тази сутрин и на практика трябваше да рестартираме. Никога не сме виждали нещо подобно в състезанието от Сидни до Хобарт, където всички лодки бяха толкова близо една до друга, всъщност на втория ден изобщо не бешще ясно кой къде ще завърши“, каза Алън пред репортерите на Конститюшън Док след края на гонката.

Миналогодишните шампиони – яхтата „ЛоуКънект“ имаха проблеми. Екипажът беше принуден да се бори със счупен грот-шкот и скъсано въже холиярд за вдигане на платната по-рано в състезанието, но успя да поправи и двата проблема и да остане в преследването, като в крайна сметка завърши на второ място. В момента Scallywag изостава от Lucky 88, член на Нюйоркския яхтен клуб, воден от Брайън Ерхарт, на трето място.

За няколко часа в неделя състезанието имаше трети лидер и първи от самия му старт, когато същата тази хонконгска яхта Scallywag 100, управлявана от Дейвид Уит, поведе. Това се случи в момент, когато и трите екипажа достигнаха бреговата линия на Тасмания рано в неделя. Но „Команч“ си върнаха контрола и след това увеличаваха преднината си.

#Сидни - Хобърт 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Други спортове

Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3 Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Българските национали по борба започнаха лагери за новия сезон Българските национали по борба започнаха лагери за новия сезон
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен
Чете се за: 01:37 мин.
Пловдив посреща елита на европейската стрелба с лък Пловдив посреща елита на европейската стрелба с лък
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ