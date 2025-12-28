Яхтата „Мастър Лок Команч“ спечели за пети път ветроходната регата Сидни – Хобърт, след като успя да удържи решителното предизвикателство на SHK Scallywag 100 и шампиона „ЛоуКънект“ в последните финални дистанции.

Супермаксито „Мастър Лок Команч“ пристигна на финалната линия близо до Конститюшън Док в Хобърт малко след 18:00 часа местно време в неделя с резултат от 2 дни, 5 часа, 3 минути и 36 секунди, доста зад рекорда, поставен през 2017-а година.

„Команч“ изненадващо започнаха добре, показвайки чудесна адаптация в бурните води на залива на Сидни и излизането в открито море. И макар за кратко изпуснаха преднината си по-рано в неделя, екипажът успя да навакса и не само да си върне лидерската позиция, но и да увеличи аванса си до края на деня. Те реагираха с бързо преминаване нагоре по река Деруент, за да запечатат петата си титла в 80-ото издание на яхтеното състезание от Сидни до Хобърт и първа от 2022-а година насам. Победата бележи успешно завръщане за капитаните Мат Алън и Джеймс Майо, след като състезанието им през 2024-а приключи рано с повредено основно платно.

„Имахме голяма преднина по време на състезанието. Тя се изпари тази сутрин и на практика трябваше да рестартираме. Никога не сме виждали нещо подобно в състезанието от Сидни до Хобарт, където всички лодки бяха толкова близо една до друга, всъщност на втория ден изобщо не бешще ясно кой къде ще завърши“, каза Алън пред репортерите на Конститюшън Док след края на гонката.

Миналогодишните шампиони – яхтата „ЛоуКънект“ имаха проблеми. Екипажът беше принуден да се бори със счупен грот-шкот и скъсано въже холиярд за вдигане на платната по-рано в състезанието, но успя да поправи и двата проблема и да остане в преследването, като в крайна сметка завърши на второ място. В момента Scallywag изостава от Lucky 88, член на Нюйоркския яхтен клуб, воден от Брайън Ерхарт, на трето място.

За няколко часа в неделя състезанието имаше трети лидер и първи от самия му старт, когато същата тази хонконгска яхта Scallywag 100, управлявана от Дейвид Уит, поведе. Това се случи в момент, когато и трите екипажа достигнаха бреговата линия на Тасмания рано в неделя. Но „Команч“ си върнаха контрола и след това увеличаваха преднината си.