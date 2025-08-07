БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Контузия извади норвежеца от сметките.

Якоб Ингебригтсен аут за следващите два турнира в Диамантената лига
Снимка: БТА
Слушай новината

Якоб Ингебригтсен пропуска следващите две състезания от Диамантената лига. Норвежецът е аут за надпреварите в Полша и Белгия, като това обяви негов говорител, цитиран от агенция „Ройтерс“.

Олимпийският шампион в бягането на 5000 метра бе вписан в това на 1500 м. за турнира в Полша на 16 август и на този в Брюксел на 22-ри, но няма да участва заради контузия в ахилесовото сухожилие. Тя го извади и от надпреварата "Златен шпайк" в Осло през юни.

"Той все още лекува контузията в ахилесово сухожилие. Жалко, защото много искаше да участва", каза Еспен Сколанд за норвежката TV2.

Ингебригтсен не се е състезавал от световното първенство по лека атлетика на закрито през месец март, когато стана двоен шампион на 1500 и 3000 метра. В последните седмици той тренира в Занкт Моритц, Швейцария.

