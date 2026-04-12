Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже...
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Яник Синер детронира Карлос Алкарас в Монте Карло и е новият №1 в света

Спорт
Италианецът се наложи над световния №1 в два сета.

Яник Синер е новият шампион в Монте Карло и №1 в световната ранглиста при мъжете. Италианецът затвърди отличната си форма в последния месец, печелейки трета поредна Мастърс титла след Индиън Уелс и Маями - този път побеждавайки на финала миналогодишния шампион Карлос Алкарас със 7:6(5), 6:3 за два часа и 15 минути.

Първият сет бе титаничен и много драматичен. Алкарас започна по шампионски с ранен пробив, но Синер веднага се окопити. Стигна се до тайбрек, в който италианецът поведе с 5-2 точки. При 6-4 в своя полза, Синер направи непредизвикана грешка в близост до мрежата, но Алкарас веднага върна "услугата", правейки двойна грешка за край на сета, продължил близо час и 15 минути.

И във втората част испанецът първи проби, но от 3:1 в своя полза не взе повече гейм до края на сета.

И двамата направиха много непредизвикани грешки - 45 на сметката на Алкарас срещу 38 за новия шампион в Монте Карло. Италианецът не направи нито един ас срещу три за Алкарас, който обаче допусна и пет двойни грешки срещу само две за Синер. Алкарас имаше 20 печеливши удара срещу 13 за Синер.

Това беше 17-и мач между двамата най-добри тенисисти в момента, като италианецът спечели своята седма победа, но общият баланс все още е в полза на Алкарас. Последните два успеха обаче са за Синер, който победи и на финалния Мастърс в края на миналата година. Италианецът взе титлата на Алкарас, който бе победител в Монте Карло преди година.

Синер спечели 1000 точки за ранглистата на АТP, както и 974 370 евро от наградния фонд.

От понеделник Синер ще бъде новият №1 при мъжете и отправи ясно послание на съперника, че е готов за силен сезон на червено. Алкарас го победи миналата година във финала на Ролан Гарос след епичен петсетов обрат.

#ATP Мастърс 1000 в Монте Карло 2026 #Карлос Алкарас #Яник Синер

ТОП 24

Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
1
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в Исламабад
3
Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в...
През 2025 г. ледниците по целия свят са загубили около 408 гигатона лед
4
През 2025 г. ледниците по целия свят са загубили около 408 гигатона...
След 21-часов маратон от преговори САЩ и Иран не постигнаха сделка (ОБЗОР)
5
След 21-часов маратон от преговори САЩ и Иран не постигнаха сделка...
Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха споразумение
6
Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
3
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
4
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
5
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
6
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...

Още от: Тенис

Мира Андреева обърна Анастасия Потапова и грабна титлата в Линц
Мира Андреева обърна Анастасия Потапова и грабна титлата в Линц
Виктория Томова загуби във втория кръг на квалификациите в Щутгарт Виктория Томова загуби във втория кръг на квалификациите в Щутгарт
Чете се за: 00:47 мин.
Изабелла Шиникова загуби на финала в Шарм ел Шейх Изабелла Шиникова загуби на финала в Шарм ел Шейх
Чете се за: 01:07 мин.
Италия продължава похода си към трета поредна титла в "Били Джийн Кинг къп" Италия продължава похода си към трета поредна титла в "Били Джийн Кинг къп"
Чете се за: 01:30 мин.
Големият сблъсък: Алкарас и Синер спорят за титлата и №1 в света Големият сблъсък: Алкарас и Синер спорят за титлата и №1 в света
Чете се за: 03:27 мин.
Гергана Топалова спря на крачка от финала на турнир в САЩ Гергана Топалова спря на крачка от финала на турнир в САЩ
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Хиляди отбелязаха Второ Възкресение в цялата страна (ОБЗОР)
Хиляди отбелязаха Второ Възкресение в цялата страна (ОБЗОР)
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
Чете се за: 00:40 мин.
Регионални
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска" Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска"
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Примирието за Великден в Украйна - как се празнува Възкресение...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
България отбеляза Възкресение Христово с вяра и надежда в доброто
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
За първи път от години: Българската общност в Дъблин посрещна...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
