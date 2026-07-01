Яник Синер продължава защитата на титлата си на Уимбълдън

Защитаващият титлата си Яник Синер се класира за третия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис. Поставеният под №1 в схемата италианец победи след два тайбрека Нуно Боржеш (Португалия) със 7:6(4), 7:6(2), 6:4 за два часа и 34 минути.

В първия сет се игра без пробиви, но Синер спечели тайбрека със 7:4 и поведе в резултата. №48 в света Боржеш оказа упорита съпротива и беше на точка от спечелването на втория сет, но №1 в света беше непоколебим, когато трябваше, като избегна още една дълга битка.

Португалецът водеше през целия втори сет, но сервирайки при резултат 5:4, той заби бекхенд в мрежата при сетбол и плати цената, когато Синер направи пробив и след това отбеляза шест точки подред, за да спечели втория тайбрек в мача. Той доминираше след това, за да постигне рекордна за Италия 95-а победа в мач от Големия шлем, изпреварвайки Никола Пиетранджели.

В третия кръг Синер ще играе с Дженсън Бруксби (САЩ), който елиминира Игнасио Бусе (Перу) с 6:2, 6:2, 6:3.

Осмият поставен Даниил Медведев (Русия) също продължава напред след успех над Даниел Мерида (Испания) с 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

Унгарецът Мартон Фучович се наложи над №16 Лърнър Тиен (САЩ) с 6:7(6), 6:4, 7:6(4), 6:3, Хуберт Хуркач (Полша) надделя над Себастиан Офнер (Австрия) със 7:6(8), 6:4, 6:4, а №21 Томи Пол (САЩ) победи Сун-Ву Куон (Република Корея) с 6:3, 7:6(4), 6:2. Испанецът Алехандро Давидович Фокина пък се справи лесно с Фабиен Марожан (Унгария) с 6:3, 6:0, 6:3.