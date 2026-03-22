Япония пусна специален влак за разглеждане на планината Фуджи

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
По света
Специален влак за разглеждане на планината Фуджи, предназначен за чуждестранни посетители, бе пуснат тази седмица в Централна Япония за периода до края на годината, информира Киодо.

Влакът, който е част от обиколка по проект на регионалния жп оператор "Сентрал Джапан Рейлуей Ко." (Central Japan Railway Co. - JR Central) и туроператора "Джей Ти Би Глоубъл Маркетинг енд Травъл Инк." (JTB Global Marketing & Travel Inc.), свързва гарите Мишима и Фуджиномия в префектура Шидзуока. Това е първият влак само за международни посетители, управляван от този оператор.

За да осигури на пътниците най-добрата гледка към най-високия връх на Япония, обявен за обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 2013 г., влакът спира няколко пъти на гари по маршрута и пътува бавно през някои участъци.

Обиколката включва и посещение с автобус на голямо светилище в подножието на Фуджи, както и на полета с уасаби и водопади.

Интериорът на влака е украсен с изображения от поредицата "Тридесет и шест изгледа към планината Фуджи" на художника Кацушика Хокусай (1760-1849). На разположение са англоговорящи екскурзоводи, които дават обяснения на туристите.

"Ще положим всички усилия хората да кажат, че са се насладили на Шидзуока", каза президентът на "Сентрал Джапан Рейлуей Ко." Шунсуке Нива на церемония на гара Мишима, откъдето специалният влак с около 20 пътници потегли за първи път в четвъртък сутринта.

Обиколки ще се организират във вторник, четвъртък и събота до 22 декември.

Междувременно през седмицата японските власти отчетоха, че броят на чуждестранните посетители през февруари се е увеличил с 6,4 процента на годишна основа до 3,47 милиона. Това е най-високият месечен брой в историята, като за резултата са допринесли пътуванията от Източна Азия по време на празниците по случай Лунната нова година, отбелязва Киодо.

По произход, Южна Корея оглавява списъка с 1,09 милиона посетители или увеличение от 28,2 процента, следвана от Тайван с 693 600 или растеж от 36,7 процента, по данни на Националната туристическа организация на Япония.

Броят на пътуващите от 18 държави и региони, включително първите две и САЩ, бележи нови рекорди за посетители през февруари.

Посетителите от Китай обаче са намалели за трети пореден месец, спадайки с 45,2 процента спрямо година по-рано до 396 400.

Броят на китайците, които посещават Япония, рязко спадна, откакто Пекин призова гражданите си да не посещават Япония заради дипломатическото напрежение около Тайван.

Общият брой на чуждестранните посетители в Япония през януари спадна за първи път от четири години, като тогава китайските посетители намаляха с 60,7 процента на годишна основа.

