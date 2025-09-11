Ярко Ниеминен: Подхождаме уверено, но не високомерно към двубоя с България

Капитанът на Финландия за Купа „Дейвис“ - Ярко Ниеминен, е категоричен, че неговият отбор подхожда уверено към двубоя с България.

Той даде пресконференция преди мачовете между двата тима, които ще се проведат в събота и неделя на кортовете на ТК „Локомотив Пловдив“.

„Играл съм почти 20 години като състезател и от доста години съм капитан на отбора. В Купа „Дейвис“ ранкингът на състезателите не играе голяма роля. Подхождаме уверено, но не и високомерно към предстоящите мачове, защото България има добри играчи и е домакин. Очакваме трудни мачове. Не гледаме толкова ранкингът. Опитваме се да анализираме мачовете и съперниците", заяви Ниеминен, който в кариерата си на сингъл е достигал до №13 в световната ранглиста.

Тенисистът отличи успехите на българските таланти.