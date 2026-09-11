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Йотова: България и Гърция имат нарастваща роля за стабилността на Европа

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В трудните времена, в които живеем, нараства ролята на България и Гърция като гаранти за стабилността на цяла Европа - като се започне от сигурността на външните граници на Европейския съюз и се стигне до резултатите от съвместните ни проекти. Това заяви президентът Илияна Йотова, която удостои посланика на Република Гърция у нас Алексиос Мариос Либеропулос с орден „Мадарски конник“ първа степен.

Отличието за значимия принос на дипломата към укрепването и развитието на българо-гръцките отношения бе връчено на церемония на „Дондуков“ 2.

В словото си държавният глава подчерта духа на приятелство и взаимопомощ между двете ни страни и в дипломатическите отношения, началото на които е установено през 1880 г.

Днес ние сме част от голямото ни европейско семейство и НАТО, но най-важното е как надграждаме двустранното партньорство, посочи Илияна Йотова. Тя отбеляза интензивното сътрудничество за развитието на свързаността по оста Север-Юг и по съвместните проекти в областта на инфраструктурата, енергетиката, отбраната, туризма и културата.

В този контекст президентът открои усилията на посланик Либеропулос в рамките на неговия мандат за утвърждаване на значението на Гърция и България в Югоизточна Европа чрез реализирането на общите инициативи.

„Гърция изпрати в България един голям приятел на нашата държава, който не пожали сили и време, за да направи двустранните ни отношения и контакти толкова интензивни и плодотворни, че можем да служим за пример за много други държави“, подчерта Илияна Йотова.

Тя отбеляза също дейността на дипломата за сближаване на гръцкия и българския народ благодарение на съвместни културни прояви, участието в конференции с важно значение за бъдещето на Югоизточна Европа и най-вече усилията му да се чува позицията ни сред европейските и световните партньори.

Президентът посочи и активното взаимодействие на посланик Либеропулос с българските институции и местната власт.

Алексиос Мариос Либеропулос изказа благодарност за работата си с Илияна Йотова в мандата й като вицепрезидент и президент. Дипломатът също открои добрите двустранни отношения между Гърция и България и тяхното развитие, както и съвместната работа на двете държави в областта на енергетиката, транспорта, инфраструктурата и сигурността.

По думите му предизвикателствата в световен план издигат на още по-високо ниво значимостта на укрепването на вече отличните отношения. Двустранно, но и регионално е изключително важно да бъдем заедно и единни, посочи той.

#посланика Алексиос Мариос Либеропулос #президент Илияна Йотова #Гърция

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