Юсейн Болт: Когато се качвам по стълбите, се задъхвам

Лекоатлетът Юсейн Болт говори за здравословните си проблеми. През юни 2024 г. ямаецът получи разкъсване на ахилесовото сухожилие на десния крак по време на благотворителен футболен мач в Лондон.

„Тренирам предимно във фитнеса. Не съм голям фен, но мисля, че сега, след като не съм тичал от дълго време, трябва да започна да го правя наистина. Защото, когато се качвам по стълбите, се задъхвам“, цитира думите на спортиста Marca.

39-годишният Болт е осемкратен олимпийски шампион и 11-кратен световен първенец. Той е световен рекордьор на 100 и 200 метра.