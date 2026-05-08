За нова фишинг-измама с неплатени пътни глоби предупреждават от ГДБОП

За нова фишинг-измама с неплатени пътни глоби предупреждават от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). От дирекцията допълват, че в последните часове са получени десетки сигнали от граждани, по които са предприети полицейски мерки.

В СМС-и с източник „Българска агенция за движение по пътищата“, „Служба за управление на превозните средства“ и подобни, изпращани предимно от номера в чужбина, започващи с кодове +63… и +44… се твърди, че получателят има неплатен електронен фиш за превишена скорост и се дава срок за заплащане с 30% отстъпка.

Текстът „предупреждава“, че при неспазване на посочения срок за плащане на глобите, ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство, завява във видео във Фейсбук комисар Светлин Лазаров, началник на отдел “Дигитални анализи и киберразузнаване”.

Гражданите са приканвани да отворят линк към домейн, наподобяващ сайта на МВР, който води към измамна платформа за плащане, където се изисква въвеждане на лична и банкова информация.

Целта е източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството, завява във видео във Фейсбук комисар Светлин Лазаров, началник на отдел “Дигитални анализи и киберразузнаване”.

От ГДБОП заявяват, че МВР не изпраща съобщения от мобилни номера в чужбина.

Сред съветите са да не се отварят линкове от съмнителни SMS-и, както и да не се въвеждат лични и банкови данни докато няма сигурност какво и на кого се плаща.

Ако вече сте отворили линка или въвели исканата информация: Смeнете паролите си, проверете наличността на банковата си сметка или се вържете с обслужващата Ви финансова институция, проверете устройството си за злонамерен софтуер, пишат още от полицията.

В публикацията са дадени и част от фалшивите линкове:

- gav.mvrbg[.]cam/

- mvr.gov-bg[.]one/

- mvr.bggov[.]cam/

- e-uslugicye[.]top/

- mvr-bg[.]cyou/

- mvr-bg[.]shop/

- mvr.bggov[.]cam/

- mvr.govbg[.]one/

- mvr-bg[.]autos/

- mvrbg[.]life/



