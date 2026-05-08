БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 01:45 мин.
На първото заседание на новото правителство Румен Радев...
Чете се за: 06:35 мин.
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
Чете се за: 05:22 мин.
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 05:00 мин.
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Чете се за: 01:02 мин.
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Чете се за: 02:00 мин.
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Чете се за: 02:35 мин.
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

За нова фишинг-измама с неплатени пътни глоби предупреждават от ГДБОП

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази

СМС-те са изпращани предимно от номера в чужбина, започващи с кодове +63… и +44…

нарушителите пътя получават глобите писма роднини загинали катастрофи
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

За нова фишинг-измама с неплатени пътни глоби предупреждават от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). От дирекцията допълват, че в последните часове са получени десетки сигнали от граждани, по които са предприети полицейски мерки.

В СМС-и с източник „Българска агенция за движение по пътищата“, „Служба за управление на превозните средства“ и подобни, изпращани предимно от номера в чужбина, започващи с кодове +63… и +44… се твърди, че получателят има неплатен електронен фиш за превишена скорост и се дава срок за заплащане с 30% отстъпка.

Текстът „предупреждава“, че при неспазване на посочения срок за плащане на глобите, ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство, завява във видео във Фейсбук комисар Светлин Лазаров, началник на отдел “Дигитални анализи и киберразузнаване”.

Гражданите са приканвани да отворят линк към домейн, наподобяващ сайта на МВР, който води към измамна платформа за плащане, където се изисква въвеждане на лична и банкова информация.

Целта е източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството, завява във видео във Фейсбук комисар Светлин Лазаров, началник на отдел “Дигитални анализи и киберразузнаване”.

От ГДБОП заявяват, че МВР не изпраща съобщения от мобилни номера в чужбина.

Сред съветите са да не се отварят линкове от съмнителни SMS-и, както и да не се въвеждат лични и банкови данни докато няма сигурност какво и на кого се плаща.

Ако вече сте отворили линка или въвели исканата информация: Смeнете паролите си, проверете наличността на банковата си сметка или се вържете с обслужващата Ви финансова институция, проверете устройството си за злонамерен софтуер, пишат още от полицията.

В публикацията са дадени и част от фалшивите линкове:

- gav.mvrbg[.]cam/
- mvr.gov-bg[.]one/
- mvr.bggov[.]cam/
- e-uslugicye[.]top/
- mvr-bg[.]cyou/
- mvr-bg[.]shop/
- mvr.bggov[.]cam/
- mvr.govbg[.]one/
- mvr-bg[.]autos/
- mvrbg[.]life/

# ГДБОП #предупреждение #фишинг измама #Глоби на пътя #заплащане

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
2
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
3
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в кабинета "Радев"
4
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в...
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
5
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
6
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
4
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
5
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
6
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...

Още от: Криминално

Шофьор на камион с 2,86 промила алкохол в кръвта е задържан във Варна
Шофьор на камион с 2,86 промила алкохол в кръвта е задържан във Варна
Оставиха в ареста жената, която намушка четирима души във Варна Оставиха в ареста жената, която намушка четирима души във Варна
Чете се за: 01:17 мин.
След нападението с нож във Варна: Извършителката е в психиатрия, една от пострадалите е в тежко състояние След нападението с нож във Варна: Извършителката е в психиатрия, една от пострадалите е в тежко състояние
Чете се за: 02:12 мин.
Дадоха ход на делото срещу непълнолетното момче, намушкало в търговски център свой връстник Дадоха ход на делото срещу непълнолетното момче, намушкало в търговски център свой връстник
Чете се за: 02:07 мин.
Митничари на "Гюешево" задържаха контрабандни бездимни тютюневи изделия Митничари на "Гюешево" задържаха контрабандни бездимни тютюневи изделия
Чете се за: 00:50 мин.
Втори фалстарт на делото срещу Васил Божков Втори фалстарт на делото срещу Васил Божков
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта основните приоритети
На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО) Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО)
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Други спортове
Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в...
Чете се за: 02:12 мин.
Близък изток
Гълъб Донев: Бюджетът за 2026 година ще бъде готов до месец
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ