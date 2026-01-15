БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

За по-добро прилагане на закона срещу отровителството на птици призоваха от МОСВ

Чете се за: 01:27 мин.
От Министерството на околната среда и водите призоваха за по-добро прилагане на закона срещу отровителството на птици. Поводът е случаят с шестте черни и един белоглав лешояд, които бяха отровени в региона на Котленския Балкан.

Това е пореден тежък удар срещу защитени видове от Червената книга, отбелязват от Екоминистерството.

Отровителството остава една от най-сериозните заплахи за лешоядите и други хищни птици у нас, въпреки че използването на отровни примамки е забранено от българското и европейското законодателство. Забрани са въведени и от Директива за птиците, Директива за местообитанията, Бернската конвенция, Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни, а в националното законодателство – от Закона за биологичното разнообразие.

Министерството на околната среда и водите настоява за по-ефективно прилагане на законите, реални санкции и успешно разследване на престъпленията срещу дивата природа.

"Само така може да се прекъсне порочният кръг на безнаказаност и да се защитят усилията, полагани с десетилетия за възстановяване на тези видове.
Опазването на дивата природа е въпрос на отговорност – към природата, към обществото и към бъдещите поколения", посочват от Екоминистерството.

Продължават проверките на НАП за необосновано поскъпване на стоки и услуги
Продължават проверките на НАП за необосновано поскъпване на стоки и услуги
Въженият мост над река Арда се нуждае от основен ремонт Въженият мост над река Арда се нуждае от основен ремонт
Чете се за: 01:50 мин.
Три фалшиви банкноти от 20 евро е задържала полицията в Пловдив Три фалшиви банкноти от 20 евро е задържала полицията в Пловдив
Чете се за: 00:57 мин.
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им
Чете се за: 04:00 мин.
Лекари във Варна протестираха заради забавени заплати Лекари във Варна протестираха заради забавени заплати
Чете се за: 03:00 мин.
Три часа общинските съветниците в София изслушваха кмета Васил Терзиев за кризата с боклука Три часа общинските съветниците в София изслушваха кмета Васил Терзиев за кризата с боклука
Чете се за: 03:40 мин.

Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Въпрос без отговор: Как ще гласуваме на предстоящите избори
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 5% от януари
Чете се за: 03:07 мин.
Икономика
Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР) Третия мандат ще получи "Алианс за права и свободи" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар в Пампорово
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверяват кой е издал разрешително за строежа на срутилото се в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Европейски съюзници изпращат военни в Гренландия
Чете се за: 04:05 мин.
По света
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
