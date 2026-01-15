За по-добро прилагане на закона срещу отровителството на птици призоваха от МОСВ

От Министерството на околната среда и водите призоваха за по-добро прилагане на закона срещу отровителството на птици. Поводът е случаят с шестте черни и един белоглав лешояд, които бяха отровени в региона на Котленския Балкан.

Това е пореден тежък удар срещу защитени видове от Червената книга, отбелязват от Екоминистерството.

Отровителството остава една от най-сериозните заплахи за лешоядите и други хищни птици у нас, въпреки че използването на отровни примамки е забранено от българското и европейското законодателство. Забрани са въведени и от Директива за птиците, Директива за местообитанията, Бернската конвенция, Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни, а в националното законодателство – от Закона за биологичното разнообразие.

Министерството на околната среда и водите настоява за по-ефективно прилагане на законите, реални санкции и успешно разследване на престъпленията срещу дивата природа.

"Само така може да се прекъсне порочният кръг на безнаказаност и да се защитят усилията, полагани с десетилетия за възстановяване на тези видове.

Опазването на дивата природа е въпрос на отговорност – към природата, към обществото и към бъдещите поколения", посочват от Екоминистерството.