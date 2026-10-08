БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сирия поиска независимо разследване на потъването на...
Чете се за: 01:50 мин.
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:50 мин.
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:22 мин.
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За случай на полицейски произвол в Кърджали съобщиха от ДПС

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
Запази

Сигналът е за насилие срещу момче след скандал със сина на областния директор на МВР в града

дпс информираха случай насилие момче скандал сина областния директор мвр кърджали
Слушай новината

ДПС информираха за случай на насилие срещу момче след скандал със сина на областния директор на МВР в Кърджали. На брифинг в парламента народният представител Калин Стоянов разказа за случай на полицейски произвол и превишаване на полицейски правомощия от служители на Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в Кърджали.

По думите му в основата е спор между две момчета за момиче.

От едната страна е потърпевшият на 22 години, а от другата страна е синът на областния директор на МВР - Кърджали. В резултат на спора между тях областният директор впряга ресурсите на областната дирекция, вземайки страната на сина си, посочи Стоянов.

По думите му на 30 август е извършено претърсване и изземване от дома на потърпевшия като се търсят наркотици, които не са открити.

"По-късно вечерта, около 22.00 часа, в центъра на град Кърджали, потърпевшият е спрян от цивилен автомобил, необозначен, служител на Министерството на вътрешните работи, също цивилен, нарежда на пострадалия да се качи в автомобила и там го отвежда в Център за спешна медицинска помощ, където му заявяват, че ще бъде задържан и го отвежда да му се извърши преглед, което е реалното законно. След това му се издава заповед за задържане и е отведен в Районно управление - Кърджали. Там вече става доста интересно и неприятно за пострадалото момче. Към този човек, който го е отвел с автомобила, се включват още двама служители, отново цивилни, които го извеждат на двора на Районното управление. Някой разпорежда да се спрат камерите и започва една саморазправа и нанасяне на побой от страна на полицейските служители спрямо момчето. Той е бил обиждан, заплашван, удрян с дървен крак от стол и включително е получавал заплахи за сексуално насилие", обясни Стоянов.

По думите му след приключване на саморазправата полицейските служители казали на потърпевшия, ако някой го пита, да казва, че е паднал по стълбите.

"На другия ден, когато момчето е освободено, има реално образувано евентуално някакъв заявителски материал, някаква преписка, а може и производство, ние все още не знаем, момчето е освободено, наема си адвокат, подава жалба в Районна прокуратура - Кърджали, в инспектората на МВР, включително и до министъра на вътрешните работи."

Калин Стоянов постави въпроса запознат ли е вътрешният министър Иван Демерджиев с този случай и какви мерки са предприети.

#сигнал за полицейско насилие

Последвайте ни

ТОП 24

19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
1
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
2
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ...
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
3
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще...
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
4
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
5
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
6
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: У нас

Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан"
Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан"
Муцунски за пътя на Скопие към ЕС: В отношенията ни със съседите се ръководим от добрата воля и зачитането на международното право Муцунски за пътя на Скопие към ЕС: В отношенията ни със съседите се ръководим от добрата воля и зачитането на международното право
Чете се за: 01:15 мин.
Жена загина, след като беше притисната от строителна машина в Пазарджик Жена загина, след като беше притисната от строителна машина в Пазарджик
Чете се за: 00:20 мин.
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум
Чете се за: 05:12 мин.
След 10 години чакане: Откриха новото Спешно отделение на УМБАЛ „Пловдив“ След 10 години чакане: Откриха новото Спешно отделение на УМБАЛ „Пловдив“
Чете се за: 02:10 мин.
Тимчо Муцунски за Коридор 8: Сега е моментът да превърнем този политически ангажимент в конкретни резултати на терен Тимчо Муцунски за Коридор 8: Сега е моментът да превърнем този политически ангажимент в конкретни резултати на терен
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан"
Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа "Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Гняв и вълна от съпричастност в Испания след смъртта на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ