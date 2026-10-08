За случай на полицейски произвол в Кърджали съобщиха от ДПС

ДПС информираха за случай на насилие срещу момче след скандал със сина на областния директор на МВР в Кърджали. На брифинг в парламента народният представител Калин Стоянов разказа за случай на полицейски произвол и превишаване на полицейски правомощия от служители на Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в Кърджали.

По думите му в основата е спор между две момчета за момиче.

От едната страна е потърпевшият на 22 години, а от другата страна е синът на областния директор на МВР - Кърджали. В резултат на спора между тях областният директор впряга ресурсите на областната дирекция, вземайки страната на сина си, посочи Стоянов.

По думите му на 30 август е извършено претърсване и изземване от дома на потърпевшия като се търсят наркотици, които не са открити.

"По-късно вечерта, около 22.00 часа, в центъра на град Кърджали, потърпевшият е спрян от цивилен автомобил, необозначен, служител на Министерството на вътрешните работи, също цивилен, нарежда на пострадалия да се качи в автомобила и там го отвежда в Център за спешна медицинска помощ, където му заявяват, че ще бъде задържан и го отвежда да му се извърши преглед, което е реалното законно. След това му се издава заповед за задържане и е отведен в Районно управление - Кърджали. Там вече става доста интересно и неприятно за пострадалото момче. Към този човек, който го е отвел с автомобила, се включват още двама служители, отново цивилни, които го извеждат на двора на Районното управление. Някой разпорежда да се спрат камерите и започва една саморазправа и нанасяне на побой от страна на полицейските служители спрямо момчето. Той е бил обиждан, заплашван, удрян с дървен крак от стол и включително е получавал заплахи за сексуално насилие", обясни Стоянов.

По думите му след приключване на саморазправата полицейските служители казали на потърпевшия, ако някой го пита, да казва, че е паднал по стълбите.

"На другия ден, когато момчето е освободено, има реално образувано евентуално някакъв заявителски материал, някаква преписка, а може и производство, ние все още не знаем, момчето е освободено, наема си адвокат, подава жалба в Районна прокуратура - Кърджали, в инспектората на МВР, включително и до министъра на вътрешните работи."

Калин Стоянов постави въпроса запознат ли е вътрешният министър Иван Демерджиев с този случай и какви мерки са предприети.