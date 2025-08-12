БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Задържаха 25-годишен, запалил пожар по непредпазливост в Плевенско

Съставен е акт и на 30-годишен мъж, запалил огън край село Търнене

голям пожар гори сунгурларе чака хеликоптер включи гасенето снимки видео
В Плевен е задържан 25-годишен мъж за пожар в сухи треви и стърнища в землището на село Буковлък.

Задържаният е запалил край селото събрани кабели, за да добие вторични суровини и поради непредпазливост е запалил пожар. В резултат през вчерашния ден са изгорели над 200 декара нискостеблена растителност и храсти.

Три екипа пожарникари са успели да спасят къщите и вилите в района, както и 400 декара широколистна гора. Работата по случая продължава.

Съставен е акт и на 30-годишен мъж, запалил огън край село Търнене. Снощи след 21.00 ч. в землището на селата Дисевица и Търнене са били запалени сухи треви и храсти.

В близост до възникването на огнищата е установен 30-годишният мъж. Изяснява се съпричастността му към инцидентите.

Ще му бъде съставен административен акт за нарушение и ще му бъде наложена парична санкция в размер на 1000 лева.

От Регионалната дирекция по безопасност и защита на населението в Плевен напомнят, че остава в сила категоричната забрана за палене на огън на открито.

Обстановката в региона остава пожароопасна.

#пожарите в страната #Плевенско #Плевен #задържан мъж #пожар

