Задържаха 25-годишен, запалил пожар по непредпазливост в Плевенско
Съставен е акт и на 30-годишен мъж, запалил огън край село Търнене
В Плевен е задържан 25-годишен мъж за пожар в сухи треви и стърнища в землището на село Буковлък.
Задържаният е запалил край селото събрани кабели, за да добие вторични суровини и поради непредпазливост е запалил пожар. В резултат през вчерашния ден са изгорели над 200 декара нискостеблена растителност и храсти.
Три екипа пожарникари са успели да спасят къщите и вилите в района, както и 400 декара широколистна гора. Работата по случая продължава.
Съставен е акт и на 30-годишен мъж, запалил огън край село Търнене. Снощи след 21.00 ч. в землището на селата Дисевица и Търнене са били запалени сухи треви и храсти.
В близост до възникването на огнищата е установен 30-годишният мъж. Изяснява се съпричастността му към инцидентите.
Ще му бъде съставен административен акт за нарушение и ще му бъде наложена парична санкция в размер на 1000 лева.
От Регионалната дирекция по безопасност и защита на населението в Плевен напомнят, че остава в сила категоричната забрана за палене на огън на открито.
Обстановката в региона остава пожароопасна.