Задържаха трима души със скимиращи устройства в Пловдив

Две жени и мъж са задържани със скимиращи устройства при спецакция на служители на отдел "Икономическа полиция", съобщават от полицията в Пловдив.

Разследването е започнало в края на миналата година, когато в отдел "Икономическа полиция" е постъпил сигнал, че в куриерска фирма се предават за изпращане устройства за копиране на данни от чужди платежни инструменти. Според предварителната информация четците на банкови карти, известни като "скимери", били замаскирани в корпуса на лаптоп, а адресът за получаване бил в чужбина.

С постановление на Окръжната прокуратура на тримата души е повдигнато обвинение.

На този етап от разследването е изяснено, че подателката на пратките, на 46 години, поддържа контакти с международна група за източване на чужди банкови карти, действаща извън пределите на България. В четвъртък жената е била задържана.

Снимка: ОД на МВР-Пловдив

Същевременно, със съдействието на колегите им от Добрич, разследващите арестували и двама местни жители, съпричастни към престъплението - мъж на 52 години и жена на 43 години. Направени са претърсвания на лек автомобил и частни адреси в Добрич и Созопол, като са открити различни скимиращи приспособления и компоненти за тях.

Сред иззетите веществени доказателства са мобилни телефони, лаптоп, парична сума и товарителница за транспорт на предишна пратка. С постановление на наблюдаващия делото окръжен прокурор тримата са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа.

В отдел "Икономическа полиция" продължава работата по документиране на престъплението, установяването на съпричастността и на други лица, както и произхода на намерените скиминг устройства.