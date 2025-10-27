Зафиров за ротацията на председателя на НС: Никой никого не маха

В "Още от деня" Атанас Зафиров коментира тежестта на БСП в политиката и властта. Точно толкова, колкото са отредили избирателите ни - каза той. Гарант сме за социалния вектор на управлението, заяви той. Докато това управление спазва политиките, които бяха записани в Договора за съвместно управление - дотогава и ние ще стоим в него, допълни той.

Беше категоричен, че не е съгласен с твърдението, че от БСП "следват каквото и да било" по отношение на отстъпването на поста на председател на НС. Заяви, че следват интересите на хората, които са им гласували доверие.

"Всички решения, които взехме, включително и през последната седмица, са съобразени с очакването на българските граждани. Квалификации като "оттегляне" не бих приел, защото става въпрос за един по-скоро политически акт, но с технически характер - въпросната ротация. Постът председател на НС не беше обект на разговорите в Съвета за съвместно управление, тогава когато беше формирано това управление. Затова и ние вчера в решението на Националния съвет ще настояваме Съвета за съвместно управление да разпише точно механизма, по който ще бъде осъществена тази ротация".

Зафиров призова по отношение на ротацията на поста на председател на НС да се гледа като технически въпрос, в който има политическа логика.

Битката за Киселова и нейния пост беше битка "да тръгне този парламент", каза Зафиров. Също така и негова лична битка, за да "не отидем на избори просто така". Допълни, че "от нищо не сме се отказали".

"Никой няма претенции по отношение на работата на Киселова, напротив. Ние сме абсолютно удовлетворени и винаги сме казвали, че тя се справя по възможно най-добрия начин в тази нелека ситуация".

По думите му председателят на Наталия Киселова се е справила "отлично" със своите задължения и нямат претенции към начина, "по който водеше заседанията на НС", но приемат "политическата логика на нашите партньори и продължаваме напред".

"Кой ще ръководи НС е наистина един технически въпрос. Но за нас по-важен е бюджетът и стабилността на държавата".

Никой никого не маха, заяви той. Други промени няма да има в кабинета на този етап, смята Атанас Зафиров и допълни, че е много важно да се направи оценка на свършеното до момента.

"Няма как това управление да не е основано на компромиси, но в никакъв случай не може само една политическа сила да плаща всички компромиси. Ние сме най-консенсусните в това управление и не смятам, че не сме си позволили да критикуваме".

Зафиров каза, че в "партията има удовлетворение от управлението, защото в страната настъпи някакво успокоение, че има някаква предсказуемост".

Вижте целия разговор тук